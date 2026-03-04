Premier League: Ήττα-σοκ της Λίβερπουλ στο «Μολινό», 2-1 η... καταδικασμένη Γούλβς, δείτε τα γκολ
Οι «Κόκκινοι» βρίσκονται πλέον 16 βαθμούς από την κορυφή – Νίκες για Έβερτον και Σάντερλαντ

Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο «Μολινό», όπου η Λίβερπουλ γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Γουλβς, σε αποτέλεσμα που την αφήνει 16 βαθμούς μακριά από την κορυφή της Premier League και την αναγκάζει να στρέψει πλέον την προσοχή της στη μάχη για ένα εισιτήριο στο Champions League.

Γουλβς – Λίβερπουλ 2-1

Οι «Κόκκινοι» υπέστησαν σημαντικό πλήγμα στη μάχη της κορυφής, καθώς ηττήθηκαν από την ήδη καταδικασμένη για υποβιβασμό Γουλβς.

Γουλβς - Λίβερπουλ: 2-1 (MD 29, 3/3/26)


Οι «Wanderers», παρότι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στη βαθμολογία, έδειξαν ότι είναι αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν τη σεζόν με αξιοπρέπεια και πέτυχαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το σουτ του Αντρέ προσέκρουσε στον Τζο Γκόμες, η μπάλα άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Άλισον, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Έβερτον – Μπέρνλι 2-0

Στο «Χιλ Ντίκινσον», η Έβερτον επικράτησε με 2-0 της Μπέρνλι, αποτέλεσμα που επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τη θέση των φιλοξενούμενων στη βαθμολογία της Premier League.

Έβερτον - Μπέρνλι: 2-0 (MD 29, 3/3/26)
Οι γηπεδούχοι συνεχίζουν να διεκδικούν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ η Μπέρνλι βρίσκεται πλέον εννέα βαθμούς κάτω από τη ζώνη της σωτηρίας, έχοντας ακόμη εννέα αγώνες μέχρι το τέλος της σεζόν.

Λιντς – Σάντερλαντ 0-1

Σημαντική νίκη σημείωσε και η Σάντερλαντ, η οποία επικράτησε 1-0 της Λιντς στο «Έλαντ Ρόουντ» και απομακρύνθηκε από τα σενάρια υποβιβασμού.

Λιντς - Σάντερλαντ: 0-1 (MD 29, 3/3/26)


Η αναμέτρηση είχε έντονη παρουσία του VAR. Στο 64ο λεπτό ακυρώθηκε γκολ του Ρόντον της Λιντς έπειτα από παρέμβαση της τεχνολογίας, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, ξανά μετά από έλεγχο, καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Σάντερλαντ.

Ο Χαμπίμπ Ντιαρά ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, μεταφέροντας την πίεση για την παραμονή αποκλειστικά στη Λιντς.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Premier League, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0
Έβερτον-Μπέρνλι 2-0 (32΄ Ταρκόφσκι, 62΄ Ντιούσμπερι-Χολ)
Λιντς-Σάντερλαντ 0-1 (70΄πεν. Ντιαρά)
Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1 (78΄ Γκόμες, 90+4΄ Αντρέ - 83΄ Σαλάχ)
Άστον Βίλα-Τσέλσι 4/3
Μπράιτον-Άρσεναλ 4/3
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 4/3
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/3
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. 4/3
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 5/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Άρσεναλ 64 -29αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 59
Μάντσεστερ Γ. 51
Άστον Βίλα 51
Λίβερπουλ 48 -29αγ.
Τσέλσι 45
Μπρέντφορντ 44 -29αγ.
Έβερτον 43 -29αγ.
Φούλαμ 40
Σάντερλαντ 40 -29αγ.
Μπόρνμουθ 40 -29αγ.
Μπράιτον 37
Νιούκαστλ 36
Κρίσταλ Πάλας 35
Λιντς 31 -29αγ.
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 25
Μπέρνλι 19 -29αγ.
Γουλβς 16 -30αγ.
