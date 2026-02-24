Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Κώστας Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη, η συμβουλή του Γιάννη που μου άλλαξε τη ζωή», βίντεο
Ο διεθνής άσος φιλοξενήθηκε στο podcast EuroInsiders powered by Betsson και άνοιξε την καρδιά του σε μια συνέντευξη που ανέδειξε τόσο την αγωνιστική όσο και την προσωπική του διαδρομή
Αν και ζει στη σκιά του Γιάννη, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει διαγράψει τη δική του πορεία στο μπάσκετ και πέρα από το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε το καλοκαίρι με την Εθνική, έχει καταφέρει να αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και τώρα ο Άρης).
Ο διεθνής άσος φιλοξενήθηκε στο podcast Euro Insiders όπου μίλησε ανοικτά για όλους... Την καριέρα του, την προσωπική του διαδρομή, τις στιγμές που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του ως άνθρωπο και αθλητή, αλλά και το κίνητρα που τον οδηγούν στη νέα σελίδα της καριέρας του.
Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία με τον αδελφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο που ουσιαστικά τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά πράγματα.
«Ήταν μετά από ένα παιχνίδι, όπου δεν ήταν ότι ήμουν απαραίτητα κακός, απλά ήμουν χωρίς ενέργεια. Ήρθε λοιπόν στο αυτοκίνητο και μου είπε: 'Σου αρέσει το μπάσκετ; Δεν φαίνεται να σου αρέσει το μπάσκετ'. Και του λέω, 'Γιατί το λες αυτό;'. για να μου απαντήσει: 'Απλά τρέχεις πάνω-κάτω. Δεν έχεις ενέργεια. Δεν σου λέω να βάζεις τρίποντα. Δεν σου λέω να σκοράρεις. Απλά κάνε σαν να σου αρέσει το μπάσκετ. Αν δεν σου αρέσει το μπάσκετ μπορείς να σταματήσεις να παίζεις. Δεν έχει σημασία. Θα σε φροντίσω εγώ'. Και αυτό με πλήγωσε. Δεν χρειάζεται να με φροντίσεις. Θα τα καταφέρω μόνος μου»
Με συγκίνηση αναφέρθηκε και στην τιμή να εκπροσωπεί την Ελλάδα μαζί με τα αδέλφια του, κάνοντας λόγο για μια οικογενειακή παρακαταθήκη που θα μείνει στις επόμενες γενιές.
«Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές που αισθάνομαι ότι έχουμε ως οικογένεια και ότι μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ένα βίντεο με εμάς στο YouTube, που λέει οι αδελφοί Αντετοκούνμπο που παίζουν στην εθνική ομάδα. Θυμάμαι ότι το είπα στον Γιάννη, και του είπα πως όταν μεγαλώσουμε, θα το δείχνουμε αυτό στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Αυτό το καταφέραμε όλοι μαζί».
Όσο για τον Άρη, δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του «Πρόκειται για μια πραγματικά μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστορία και θέλω να μπορώ να λέω ότι πήρα ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα», τόνισε, δείχνοντας αποφασισμένος να αφήσει το αποτύπωμά του.
