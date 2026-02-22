Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν: Συμπλοκές οπαδών στους δρόμους του Βελιγραδίου πριν το μεγάλο ντέρμπι, βίντεο
Επεισόδια ξέσπασαν σε καφέ, πλατείες και κεντρικούς δρόμους, με ομάδες οπαδών να συγκρούονται σώμα με σώμα, χρησιμοποιώντας ρόπαλα και αυτοσχέδια αντικείμενα ως «πολεμοφόδια»
Στο πόδι βρίσκονται οι αρχές στη Σερβία, καθώς οι συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτίζαν συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση και σήμερα.
Λίγες μόλις ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι στο Βελιγράδι, η πόλη μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.
Συμπλοκές ξέσπασαν σε καφέ, πλατείες και κεντρικούς δρόμους, με ομάδες οπαδών να συγκρούονται σώμα με σώμα, χρησιμοποιώντας ρόπαλα και αυτοσχέδια αντικείμενα ως «πολεμοφόδια».
Η αστυνομία επενέβη επανειλημμένα, προσπαθώντας να διαλύσει τα επεισόδια και να αποκαταστήσει την τάξη, ενώ περιπολικά και δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία της πόλης.
Η ατμόσφαιρα παραμένει εκρηκτική, με τον φόβο νέας κλιμάκωσης να είναι διάχυτος.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι εκτεταμένες. Το Βελιγράδι ζει ακόμη ένα βράδυ έντασης.
Λίγες μόλις ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι στο Βελιγράδι, η πόλη μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.
Συμπλοκές ξέσπασαν σε καφέ, πλατείες και κεντρικούς δρόμους, με ομάδες οπαδών να συγκρούονται σώμα με σώμα, χρησιμοποιώντας ρόπαλα και αυτοσχέδια αντικείμενα ως «πολεμοφόδια».
Η αστυνομία επενέβη επανειλημμένα, προσπαθώντας να διαλύσει τα επεισόδια και να αποκαταστήσει την τάξη, ενώ περιπολικά και δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία της πόλης.
Η ατμόσφαιρα παραμένει εκρηκτική, με τον φόβο νέας κλιμάκωσης να είναι διάχυτος.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι εκτεταμένες. Το Βελιγράδι ζει ακόμη ένα βράδυ έντασης.
22.02.2026🇷🇸FK Crvena Zvezda - FK Partizan Beograd, Fight Delije and Grobari before match
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/ZME50Yb11o
22.02.2026🇷🇸FK Crvena Zvezda - FK Partizan Beograd, Fight Delije and Grobari before match
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/uiAEOJL4Oy
