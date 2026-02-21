Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δούμε τον τελικό Κυπέλλου Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και τα ματς της Super League
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δούμε τον τελικό Κυπέλλου Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και τα ματς της Super League

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις σε όλα τα αθλήματα

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δούμε τον τελικό Κυπέλλου Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και τα ματς της Super League
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη σημερινή μέρα καθώς ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ, ένα παιχνίδι που υπόσχεται ένταση, θέαμα και αθλητική μαγεία. Παράλληλα, οι λάτρεις του ποδοσφαίρου, του βόλεϊ και του τένις θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναρπαστικούς αγώνες από κορυφαία ελληνικά και διεθνή πρωταθλήματα, από τα ντέρμπι της Premier League και της La Liga, μέχρι τους τελικούς του WTA 1000 στο Ντουμπάι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με όλες τις αναμετρήσεις

15:00 Novasports 1HD – Ρεάλ Σοσιεδάδ – Οβιέδο (La Liga EA Sports)

15:00 Action 24 – Πανιώνιος – Μαρκό (Super League 2)

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD – Γιουβέντους – Κόμο (Serie A)

16:30 Novasports Extra 2 – Κολωνία – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)

16:30 Novasports Extra 1 – Βόλφσμπουργκ – Άουγκσμπουργκ (Bundesliga)

16:30 Novasports 4HD – Ουνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν (Bundesliga)

16:30 Novasports 3HD – Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)

Κλείσιμο
17:00 Novasports Premier League – Τσέλσι – Μπέρνλι (Premier League)

17:00 Novasports Start – Μπρέντφορντ – Μπράιτον (Premier League)

17:00 Novasports 6HD – WTA 1000 2026: Σβιτολίνα – Πέγκουλα (Ντουμπάι, Τελικός)

17:00 Novasports 5HD – Άστον Βίλα – Λιντς (Premier League)

17:00 Novasports 2HD – Αστέρας Aktor – Ατρόμητος (Super League)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Volley League Ανδρών)

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD – Σαουθάμπτον – Τσάρλτον (EFL Championship)

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD – Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Super League)

17:15 Novasports 1HD – Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο (La Liga EA Sports)

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD – Πάφος – Ανόρθωση (Cyprus League)

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD – Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD – Λέτσε – Ίντερ (Serie A)

19:30 Novasports Premier League – Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ (Premier League)

19:30 Novasports Prime – Λειψία – Ντόρτμουντ (Bundesliga)

19:30 Novasports 1HD – Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (La Liga)

19:45 Novasports Start – PSV Αϊντχόφεν – Χέρενφεν (Eredivisie)

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD – ATP 500 2026: Ντόχα

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD – Μπενφίκα – Άβες (Liga Portugal)

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Τελικός Κυπέλλου μπάσκετ)

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD – Αλ Χιλάλ – Αλ Ίτιχαντ (Roshn Saudi League)

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD – Αλ Νασρ – Αλ Χαζμ (Roshn Saudi League)

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD – Σεντ Μίρεν – Μάδεργουελ (Scottish Premiership)

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD – Κάλιαρι – Λάτσιο (Serie A)

22:00 Novasports Premier League – Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ (Premier League)

22:00 Novasports 2HD – Άγιαξ – Ναϊμέγκεν (Eredivisie)

22:00 Novasports 1HD – Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ (La Liga EA Sports)

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD – ACB Copa del Rey 2026 (2ος ημιτελικός)

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD – ATP 500 2026: Ρίο ντε Τζανέιρο (1ος Ημιτελικός)

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD – Μπράγκα – Βιτόρια Γκιμαράες (Liga Portugal)
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης