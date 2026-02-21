Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δούμε τον τελικό Κυπέλλου Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και τα ματς της Super League

Κλείσιμο

Τη σημερινή μέρα καθώς ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ, ένα παιχνίδι που υπόσχεται ένταση, θέαμα και αθλητική μαγεία. Παράλληλα, οι λάτρεις του ποδοσφαίρου, του βόλεϊ και του τένις θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναρπαστικούς αγώνες από κορυφαία ελληνικά και διεθνή πρωταθλήματα, από τα ντέρμπι της Premier League και της La Liga, μέχρι τους τελικούς του WTA 1000 στο Ντουμπάι.15:00 Novasports 1HD – Ρεάλ Σοσιεδάδ – Οβιέδο (La Liga EA Sports)15:00 Action 24 – Πανιώνιος – Μαρκό (Super League 2)16:00 COSMOTE SPORT 2 HD – Γιουβέντους – Κόμο (Serie A)16:30 Novasports Extra 2 – Κολωνία – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)16:30 Novasports Extra 1 – Βόλφσμπουργκ – Άουγκσμπουργκ (Bundesliga)16:30 Novasports 4HD – Ουνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν (Bundesliga)16:30 Novasports 3HD – Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)17:00 Novasports Premier League – Τσέλσι – Μπέρνλι (Premier League)17:00 Novasports Start – Μπρέντφορντ – Μπράιτον (Premier League)17:00 Novasports 6HD – WTA 1000 2026: Σβιτολίνα – Πέγκουλα (Ντουμπάι, Τελικός)17:00 Novasports 5HD – Άστον Βίλα – Λιντς (Premier League)