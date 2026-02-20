Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο της Λίβερπουλ ο Τζολάκης, γράφουν οι Άγγλοι

Στο στόχαστρο της Λίβερπουλ
έχει μπει ο Κωνσταντής Τζολάκης.
Ο διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που κάνει σπουδαία σεζόν στο Champions League σύμφωνα με το «teamTalk» είναι στο μπλοκάκι της Λίβερπουλ η οποία ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον Άλισον ο οποίος έχει πολλούς τραυματισμούς.
Όπως τονίζει το δημοσίευμα, η αγγλική ομάδα θα κάνει επίσημη κίνηση το καλοκαίρι και εφόσον δεν εμπλακεί η Νότιγχαμ Φόρεστ, τότε θα έχει τον πρώτο λόγο.
Από την άλλη ο Ιταλός ρεπόρτερ Τζανλούκα Βιτάλε κάνει ειδικά αναφορά στον Τζολάκη και γράφει για τις τέσσερις ομάδες της Serie A που τον θέλουν!
Είναι η Νάπολι, η Ρόμα, η Γιουβέντους αλλά και η Ίντερ. «Τις τελευταίες ημέρες σάς είχαμε αναφέρει για τις Νάπολι και Ρόμα που τον παρακολουθούν, για το τσεκάρισμα της Γιουβέντους και για το πώς παραμένει μία λύση για την Γαλατάσαραϊ.
Σήμερα μπορούμε να προσθέσουμε πως ο εκπρόσωπός του εργάζεται σε διάφορα μέτωπα για να βρεθεί μία θέση για εκείνον, γνωρίζοντας πως η Ίντερ ενδέχεται να χρειαστεί έναν τερματοφύλακα σε μερικούς μήνες από τώρα.
Το συμβόλαιό του λήγει το 2027 και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν θα ανανεωθεί. Ο στόχος είναι μία καλοκαιρινή μεταγραφή εφόσον υποβληθεί μία σωστή προσφορά. Ο Ολυμπιακός υπολογίζει να εισπράξει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ από τη μεταγραφή του, ενώ ο παίκτης έχει ως στόχο να κάνει ένα συμβόλαιο με καθαρές ετήσιες απολαβές ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που θα μπορούσε να προσφέρει μία κορυφαία ομάδα της Serie A και της Super Lig ή ακόμη και μία ομάδα της Premier League» αναφέρει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ.