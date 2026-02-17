Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ερνανγκόμεθ στο Ηράκλειο
Ο Ισπανός φόργουορντ είναι κλινήρης και εάν νιώσει καλύτερα θα ταξιδέψει την Τετάρτη για το Ηράκλειο το οποίο φιλοξενεί το Final-8 του Κυπέλλου
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Παναθηναϊκό με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ!
Ο Ισπανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από μία ίωση και δεν συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens.
Συγκεκριμένα παρέμεινε κλινήρης και δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας για το Ηράκλειο ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου. Εάν και εφόσον όλα πάνε καλά και νιώσει καλύτερα αναμένεται να μεταβεί στην Κρήτη το πρωί της Τετάρτης (18/02) ώστε να συμμετάσχει και στο shootaround της ομάδας ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του θεσμού.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν κινδυνεύει η συμμετοχή του στο Final 8 καθώς, και εκτός απρόοπτου, αναμένεται να δώσει το «παρών». Και αν και εφόσον δεν προλάβει τον προημιτελικό, σε περίπτωση πράσινης πρόκρισης, να αγωνιστεί στον ημιτελικό. Πάντως με τα δεδομένα που επικρατούν αναμένεται την Τετάρτη (17/02) κανονικά στο Ηράκλειο.
Κανονικά την αποστολή ακολούθησε ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβς.
