Εγκαινιάστηκε το νέο αθλητικό κέντρο μπάσκετ-βόλεϊ «Ο ΚΗΦΙΣΟΣ» στον Δήμο Κηφισιάς

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς

Την εκδήλωση τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Καιρίδης και κα Ζωή Ράπτη, καθώς και οι Βουλευτές κα Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής) και κα Αθηνά Λινού (Ανεξάρτητη), η εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκου Χαρδαλιά, Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα, κα Μαργαρίτα Βάρσου, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας & Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) και ο Περιφερειακός Σύμβουλος & πρώην Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Νίκος Χιωτάκης. Όλοι και όλες στους σύντομους χαιρετισμούς τους εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στον κ. Ιωάννη Μυτιλιναίο για την σημαντική δωρεά, αλλά και την πρωτοβουλία του Δημάρχου Βασίλη Ξυπολυτά που οδήγησε στην υλοποίηση του έργου, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Διαβεβαίωσαν μάλιστα από την πλευρά τους ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει τη Δημοτική Αρχή σε κάθε της βήμα.Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης χαρακτηρίζοντας τον Δήμο Κηφισιάς ως έναν από τους πλέον εμβληματικούς δήμους της χώρας, επεσήμανε ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση να προστατεύσει και να αναδείξει τον μοναδικό συνδυασμό φυσικού περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που τη διακρίνει.Υπογράμμισε τη διαρκή συνεργασία του με τον Δήμο και τη στήριξή του σε έργα με απτά αποτελέσματα. Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόοδο του έργου της υπογειοποίησης των καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ και στις εξελίξεις γύρω από τον νέο οικοδομικό κανονισμό, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στην προστασία της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της Κηφισιάς και στην επίλυση σημαντικών εκκρεμοτήτων του Δήμου.Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στον τομέα της υγείας στην ευρύτερη περιοχή, με κορυφαία την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων, την ενίσχυση του ΠΕΔΥ Νέας Ερυθραίας με τρεις νέους γιατρούς, καθώς και την ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών του ΚΑΤ, προαναγγέλλοντας και νέες παρεμβάσεις στο προσεχές διάστημα.Η Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως, μεταξύ άλλων, στάθηκε στη στενή συνεργασία της με τη Δημοτική Αρχή από προηγούμενες κυβερνητικές θέσεις, επισημαίνοντας ότι έργα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται να «πάρουν σάρκα και οστά» εντός του 2026, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στα προγράμματα που διεκδικεί, όπως το πρόγραμμα 55+, η προγράμματα για ΑμεΑ, που αξιοποιούνται στο έπακρον από τον Δήμο Κηφισιάς.Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο νέο έργο υπογράμμισε το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, η αξία των οποίων αντικατοπτρίζεται στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους, που αποκτούν πρόσβαση στον αθλητισμό και απομακρύνονται από τις οθόνες.Η βουλευτής Βόρειου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας κ. Ζωή Ράπτη χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων την ημέρα ως «διπλή γιορτή», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία σύγχρονων χώρων άθλησης για τα παιδιά.Παράλληλα, εξέφρασε τα συγχαρητήριά της στον Δήμαρχο κ. Ξυπολυτά για τη συστηματική ενίσχυση των αθλητικών και κοινόχρηστων υποδομών, καθώς και για την αποτελεσματική αξιοποίηση των κυβερνητικών πόρων, με ιδιαίτερη αναφορά στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στη Νέα Ερυθραία, για παιδιά, εφήβους που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να εγκαινιαστεί σύντομα.Ο βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Δημήτρης Καιρίδης χαρακτήρισε κι ο ίδιος με τη σειρά του τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για την Κηφισιά, συγχαίροντας τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο για τη δυναμική και ήδη επιτυχημένη πορεία τους, με έμφαση σε έργα με απτό αποτέλεσμα.Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας, τόνισε ότι εθνικές ευεργεσίες, όπως αυτή του κ. Μυτιληναίου, προσφέρουν ουσιαστική δύναμη στην καθημερινότητα του πολίτη. Επισήμανε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα δεν καλείται μόνο να διαχειριστεί τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και να υλοποιήσει το όραμα για την πόλη του 21ου αιώνα. Όπως ανέφερε, αυτό το όραμα στην Κηφισιά γίνεται πράξη, καθώς η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει τις άμεσες ανάγκες των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει και το μέλλον.Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα το Υπουργείο Εσωτερικών να συνεχίσει να παρέχει τη στήριξη που οφείλει και, μέσω του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να διευκολύνει τις διαδικασίες.Η εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκου Χαρδαλιά, Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα κα Μαργαρίτα Βάρσου μετέφερε τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το έργο, ως πολίτης του Δήμου Κηφισιάς, αυτού του ιστορικού και φυσικού στολιδιού της Αττικής, αλλά και πρώην αθλήτριας στίβου.Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης αναφοράς της στη διαχρονική προσφορά των ευεργετών στην πόλη, η κα Βάρσου υπογράμμισε ότι μετά το «Ζηρίνειο» Στάδιο, παρακαταθήκη του Ιωάννη Ζηρίνη, η Κηφισιά αποκτά το νέο Αθλητικό Κέντρο χάρη στη δωρεά της οικογένειας Ιωάννη Μυτιλιναίου, απευθύνοντας ευχές στη Δημοτική Αρχή για τη συνέχιση του έργου της.Ο Αντιπεριφερειάρχης Ασφάλειας & Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής κ. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης μετά από την προσωπική του αναφορά στην αθλητική παράδοση της Κηφισιάς, υπογράμμισε τη σημασία των σύγχρονων αθλητικών υποδομών για τη νέα γενιά, όχι μόνο στην υγεία τους, αλλά και στην δημιουργία ποιοτικού χρόνου της ζωής τους, μακριά από την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας.Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νίκος Χιωτάκης εξέφρασε την πεποίθησή του για τη συνέχιση των έργων και της αναβάθμισης των ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, συγχαίροντας τον Δήμαρχο Κηφισιάς κ. Ξυπολυτά για τον ρόλο του στην αναβάθμιση της ζωής στην πόλη.Τέλος έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συμβολή του κ. Μυτιλιναίου στην αναβάθμιση του ΖΑΟΝ και στην επανατοποθέτησή του στον «χάρτη» του ελληνικού βόλεϊ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας θα ενισχυθεί περαιτέρω.Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος, κ.κ. Κύριλλου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως π. Νικάνωρ Καραγιάννης, με τους εφημέριους της Ενορίας της Αγ. Τριάδος Ν. Κηφισιάς & Αγίου Λουκά Αδαμών, πατέρες Σέργιο και Κωνσταντίνο αντίστοιχα, τέλεσαν τα εγκαίνια του νέου Αθλητικού Κέντρου «Ο ΚΗΦΙΣΟΣ». Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Ξυπολυτάς, ο δωρητής του έργου κ. Ιωάννης Μυτιληναίος, ο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Μελετών, Υποδομών & Νομικής Υπηρεσίας κ. Γιάννης Διονυσιώτης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αθλητισμού κ. Λίλα Δραγώνα και η Νομική Σύμβουλος του Δημάρχου κα Σάντυ Πατρινού μετέβησαν στην είσοδο του κλειστού, όπου σε κλίμα ενθουσιασμού έκοψαν την κορδέλα των εγκαινίων.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Τερζής, ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης, κ. Μάριος Ψυχάλης, ο πρώην Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Βασίλης Βάρσος, ο τέως Δήμαρχος Κηφισιάς & επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία Πολιτών – Δύναμη» κ. Γιώργος Θωμάκος, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, η Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, κα Ελένη Σαατσάκη, ο Διοικητής Ασφαλείας Κηφισιάς, κ. Αθανάσιος Τέγος, η Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Κηφισιάς, Αρχιπύραρχος κα Ευφροσύνη Λαλιώτη, ο Διοικητής του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Αγ. Ανάργυροι» κ. Θεόδωρος Τσουρούλας, o ιστορικός κ. Θάνος Βερέμης, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων, πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού χώρου, εκπρόσωποι του Τύπου, μέλη των ΚΑΠΗ, εργαζόμενοι του Δήμου και πλήθος πολιτών από την Κηφισιά, τη Ν. Ερυθραία και την Εκάλη.Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε ο Υπεύθυνος Τύπου & Επικοινωνίας του Δήμου Κηφισιάς, Ηλίας Παπαϊωάννου.