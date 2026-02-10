To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Μουντιάλ 2026: «Ρομπότ σκύλοι» στην υπηρεσία των μεξικανικών Αρχών
Ρομπότ-σκύλοι θα ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις του Μεξικού κατά τη διάρκεια του Παγκoσμ;ioy Κύπελλο 2026, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
Μια... «αγέλη» από τετράποδα ρομποτικά οχήματα, γνωστά ως «ρομπότ-σκύλοι» είναι η τελευταία προσθήκη της αστυνομίας του Μόντερεϊ που θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου 2026.
Τα συγκεκριμένα τετράποδα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να εισέρχονται σε επικίνδυνες ή δύσκολα προσβάσιμες περιοχές και να μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στις δυνάμεις ασφαλείας, επιτρέποντας την αξιολόγηση της κατάστασης πριν από οποιαδήποτε ανθρώπινη επέμβαση.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το δημαρχείο της Γουαδαλούπε, φαίνεται μια απ΄ αυτές τις τετράποδες συσκευές να ανεβαίνει σκάλες και να περιπολεί ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ οι αστυνομικοί προχωρούν προσεκτικά πίσω της. Στην συνέχεια, το ρομπότ εντοπίζει έναν ένοπλο άνδρα και τον διατάζει, μέσω μεγαφώνου, να ρίξει το όπλο του.
«Η αποστολή αυτών των «ρομπότ σκύλων» είναι να βοηθήσουν την αστυνομία παρεμβαίνοντας πρώτα, έτσι ώστε να προστατεύσουν την σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών», εξήγησε ο Εκτορ Γκαρσία, δήμαρχος της Γουαδαλούπε, μίας πόλης που ανήκει στη μητροπολιτική περιοχή του Μοντερέι.
Τέσσερα από αυτά τα «ρομπότ σκυλιά», που κόστισαν συνολικά περίπου 120.000 ευρώ, θ' αναπτυχθούν «σε περίπτωση αναταραχής», όπως πρόσθεσε ο Γκαρσία.
Το στάδιο BBVA της πόλης, που μετονομάσθηκε σε «Estadio Monterrey» για την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα φιλοξενήσει τέσσερις αναμετρήσεις της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.
