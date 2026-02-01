Ολυμπιακός: Έκλεψε την παράσταση με το t-shirt με τον Παπαλουκά ο Φουρνιέ, φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Έκλεψε την παράσταση με το t-shirt με τον Παπαλουκά ο Φουρνιέ, φωτογραφίες

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει φτιάξει t-shirt με φωτογραφίες θρύλων του Ολυμπιακού και τα φοράει κυρίως στα ταξίδια της ομάδας

Φορώντας  t-shirt με φωτογραφίες του Θοδωρή Παπαλουκά έφτασε στο αεροδρόμιο του «Ελ. Βενιζέλος» ο Εβάν Φουρνιέ. 

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού μας έχει συνηθίσει να τιμάει τους θρύλους της ομάδας του Πειραιά φτιάχνοντας t-shirt με τις μορφές του και το ίδιο είχε κάνει προ εβδομάδων και με τον Έντι Τζόνσον. 

Παλαιότερα είχε τιμήσει και τον Ρόι Τάρπλεϊ. 

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε για το Ντουμπάι όπου την Τρίτη (18:00) παίζει με την Ντουμπάι BC. 

