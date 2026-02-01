Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ολυμπιακός: Έκλεψε την παράσταση με το t-shirt με τον Παπαλουκά ο Φουρνιέ, φωτογραφίες
Ο Εβάν Φουρνιέ έχει φτιάξει t-shirt με φωτογραφίες θρύλων του Ολυμπιακού και τα φοράει κυρίως στα ταξίδια της ομάδας
Φορώντας t-shirt με φωτογραφίες του Θοδωρή Παπαλουκά έφτασε στο αεροδρόμιο του «Ελ. Βενιζέλος» ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού μας έχει συνηθίσει να τιμάει τους θρύλους της ομάδας του Πειραιά φτιάχνοντας t-shirt με τις μορφές του και το ίδιο είχε κάνει προ εβδομάδων και με τον Έντι Τζόνσον.
Παλαιότερα είχε τιμήσει και τον Ρόι Τάρπλεϊ.
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε για το Ντουμπάι όπου την Τρίτη (18:00) παίζει με την Ντουμπάι BC.
