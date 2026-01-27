Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Λιόν για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Η γαλλική ομάδα με ανακοίνωσή της τιμά τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

Η Λιόν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και των οικογενειών των θυμάτων, σημειώνοντας πως θα τιμήσει τα αετόπουλα που έχασαν την ζωή τους στη Ρουμανία.

Η Λιόν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια πολλών φιλάθλων του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη.

Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη τους.

Τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα ΟΛ – ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο «Groupama Stadium».

