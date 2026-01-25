Τάισον Γουόρντ: Έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που πετυχαίνει triple-double στο ελληνικό πρωτάθλημα
Τάισον Γουόρντ: Έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που πετυχαίνει triple-double στο ελληνικό πρωτάθλημα

Έγραψε ιστορία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό ο Τάισον Γουόρντ

Ο Τάισον Γουόρντ είχε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) κόντρα στον Κολοσσό και έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που πετυχαίνει triple-double στο ελληνικό πρωτάθλημα.

O  Αμερικανός έκανε season high σε όλες τις διοργανώσεις σε πόντους (18), ριμπάουντ (10), ασίστ (10), αξιολόγηση (33 PIR), χρόνο συμμετοχής 32'33"), εύστοχα δίποντα (5) και αμυντικά ριμπάουντ (9), ενώ το triple double του ήταν το τρίτο στην ιστορία του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Γουόρντ διαδέχθηκε τον Αλεξάντερ Βολκόφ που στις 19 Νοεμβρίου 1994 ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τους Αμπελόκηπους (129-69) με 31 πόντους (4/6 β., 12/24 2π., 1/1 3π.), 13 ριμπάουντ (8 αμ. – 5 επ.), 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής και τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος στις 6 Νοεμβρίου 2023 κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη είχε 10 πόντους 2/5 β., 4/8 2π.), 10 ριμπάουντ (6 αμ. – 4 επ.), 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο σε 35'33".

Επιπλέον, αυτό ήταν το 11ο triple-double στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με το τελευταίο να ανήκει στον Λόντον Περάντες και να λαμβάνει χώρα τον Ιανουάριο του 2024.

