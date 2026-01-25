Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Τάισον Γουόρντ: Έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που πετυχαίνει triple-double στο ελληνικό πρωτάθλημα
Τάισον Γουόρντ: Έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που πετυχαίνει triple-double στο ελληνικό πρωτάθλημα
Έγραψε ιστορία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό ο Τάισον Γουόρντ
Ο Τάισον Γουόρντ είχε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) κόντρα στον Κολοσσό και έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που πετυχαίνει triple-double στο ελληνικό πρωτάθλημα.
O Αμερικανός έκανε season high σε όλες τις διοργανώσεις σε πόντους (18), ριμπάουντ (10), ασίστ (10), αξιολόγηση (33 PIR), χρόνο συμμετοχής 32'33"), εύστοχα δίποντα (5) και αμυντικά ριμπάουντ (9), ενώ το triple double του ήταν το τρίτο στην ιστορία του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Γουόρντ διαδέχθηκε τον Αλεξάντερ Βολκόφ που στις 19 Νοεμβρίου 1994 ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τους Αμπελόκηπους (129-69) με 31 πόντους (4/6 β., 12/24 2π., 1/1 3π.), 13 ριμπάουντ (8 αμ. – 5 επ.), 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής και τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος στις 6 Νοεμβρίου 2023 κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη είχε 10 πόντους 2/5 β., 4/8 2π.), 10 ριμπάουντ (6 αμ. – 4 επ.), 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο σε 35'33".
Επιπλέον, αυτό ήταν το 11ο triple-double στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με το τελευταίο να ανήκει στον Λόντον Περάντες και να λαμβάνει χώρα τον Ιανουάριο του 2024.
O Αμερικανός έκανε season high σε όλες τις διοργανώσεις σε πόντους (18), ριμπάουντ (10), ασίστ (10), αξιολόγηση (33 PIR), χρόνο συμμετοχής 32'33"), εύστοχα δίποντα (5) και αμυντικά ριμπάουντ (9), ενώ το triple double του ήταν το τρίτο στην ιστορία του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Γουόρντ διαδέχθηκε τον Αλεξάντερ Βολκόφ που στις 19 Νοεμβρίου 1994 ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τους Αμπελόκηπους (129-69) με 31 πόντους (4/6 β., 12/24 2π., 1/1 3π.), 13 ριμπάουντ (8 αμ. – 5 επ.), 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής και τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος στις 6 Νοεμβρίου 2023 κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη είχε 10 πόντους 2/5 β., 4/8 2π.), 10 ριμπάουντ (6 αμ. – 4 επ.), 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο σε 35'33".
Επιπλέον, αυτό ήταν το 11ο triple-double στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με το τελευταίο να ανήκει στον Λόντον Περάντες και να λαμβάνει χώρα τον Ιανουάριο του 2024.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα