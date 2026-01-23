Σπουδαία κίνηση για το μπάσκετ του Ολυμπιακού: Ανακοίνωσε τον NBAer Κόρι Τζόσεφ, βίντεο
SPORTS
Κόρι Τζόσεφ Μονακό Ολυμπιακός NBA

Σπουδαία κίνηση για το μπάσκετ του Ολυμπιακού: Ανακοίνωσε τον NBAer Κόρι Τζόσεφ, βίντεο

Μετά από 16 χρόνια στο NBA ο Καναδός γκαρντ συμφώνησε και υπέγραψε έως το 2027 με τον Ολυμπιακό

Σπουδαία κίνηση για το μπάσκετ του Ολυμπιακού: Ανακοίνωσε τον NBAer Κόρι Τζόσεφ, βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Παίκτης του Ολυμπιακού θα είναι έως το καλοκαίρι του 2027 ο Κόρι Τζόσεφ

Ο  Καναδός γκαρντ που έχει παίξει 16 χρόνια στο NBA και το 2014 κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Ο 34χρονος είχε ανακοινωθεί από τη Μονακό, ωστόσο δεν αγωνίστηκε με τη γαλλική ομάδα, καθώς ο σύλλογος αντιμετωπίζει απαγόρευση μεταγραφών, γεγονός που δεν του επέτρεψε να δηλώσει νέους παίκτες σε πρωτάθλημα και EuroLeague.




Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.




Το who is whο

Κλείσιμο
Γεννήθηκε: 20/08/1991

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present AS Monaco


* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα».

Cory Joseph | Scoring Highlights | Orlando Magic 24-25 Season


Raptors Highlights: Joseph For The Win - November 28, 2015
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης