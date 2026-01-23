Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Σπουδαία κίνηση για το μπάσκετ του Ολυμπιακού: Ανακοίνωσε τον NBAer Κόρι Τζόσεφ, βίντεο
Μετά από 16 χρόνια στο NBA ο Καναδός γκαρντ συμφώνησε και υπέγραψε έως το 2027 με τον Ολυμπιακό
Παίκτης του Ολυμπιακού θα είναι έως το καλοκαίρι του 2027 ο Κόρι Τζόσεφ.
Ο Καναδός γκαρντ που έχει παίξει 16 χρόνια στο NBA και το 2014 κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Ο 34χρονος είχε ανακοινωθεί από τη Μονακό, ωστόσο δεν αγωνίστηκε με τη γαλλική ομάδα, καθώς ο σύλλογος αντιμετωπίζει απαγόρευση μεταγραφών, γεγονός που δεν του επέτρεψε να δηλώσει νέους παίκτες σε πρωτάθλημα και EuroLeague.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.
Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.
Το who is whο
Γεννήθηκε: 20/08/1991
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88μ.
Θέση: Γκαρντ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
✍️🏾Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph. #TogetherWeFight #OlympiacosBC #WeAreOlympiacoshttps://t.co/wf6mOWdcIY— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 23, 2026
Προηγούμενες ομάδες
Texas (2010–2011)
San Antonio Spurs (2011–2015)
Austin Toros (2012–2013)
Toronto Raptors (2015–2017)
Indiana Pacers (2017–2019)
Sacramento Kings (2019–2021)
Detroit Pistons (2021–2023)
Golden State Warriors (2023–2024)
Orlando Magic (2024–2025)
2025–present AS Monaco
* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα».
