Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον ημιτελικό της Εθνικής Πόλο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τους αγώνες της Euroleague
Στις 18:00 ο αγώνας της εθνικής πόλο ανδρών κόντρα στην Ουγγαρία
Παρασκευή σήμερα (23/1) και το «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε όλα τα αθλήματα, ωστόσο το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο στο πόλο.
Η τεράστια μάχη της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών απέναντι στην αντίστοιχη της Ουγγαρίας, με φόντο τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ξεκινά στις 18:00 (ΕΡΤ2 Sports).
Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει το μπάσκετ, όπου έχουμε 4 αναμετρήσεις για τη Euroleague, με εκείνη της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Μπασκόνια (19:45, Novasports 4) να ξεχωρίζει. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, η πρωτοπόρος της Serie A, Ίντερ, υποδέχεται την Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2).
- Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Ελλάδα - Ουγγαρία (18:00, ΕΡΤ 2 Σπορτς)
- Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια (19:45, Novasports 4)
- Παρτίζαν - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Prime)
- Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας (21:30, Novasports Start)
- Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα (21:45, Novasports 5)
- Ίντερ - Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2)
- Λεβάντε - Έλτσε (22:00, Novasports 1)
