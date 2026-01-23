Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον ημιτελικό της Εθνικής Πόλο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τους αγώνες της Euroleague
Στις 18:00 ο αγώνας της εθνικής πόλο ανδρών κόντρα στην Ουγγαρία

Παρασκευή σήμερα (23/1) και το «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε όλα τα αθλήματα, ωστόσο το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο στο πόλο.

Η τεράστια μάχη της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών απέναντι στην αντίστοιχη της Ουγγαρίας, με φόντο τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ξεκινά στις 18:00 (ΕΡΤ2 Sports).

Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει το μπάσκετ, όπου έχουμε 4 αναμετρήσεις για τη Euroleague, με εκείνη της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Μπασκόνια (19:45, Novasports 4) να ξεχωρίζει. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, η πρωτοπόρος της Serie A, Ίντερ, υποδέχεται την Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2).

  • Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
  • Ελλάδα - Ουγγαρία (18:00, ΕΡΤ 2 Σπορτς)
  • Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια (19:45, Novasports 4)
  • Παρτίζαν - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Prime)
  • Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας (21:30, Novasports Start)
  • Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα (21:45, Novasports 5)
  • Ίντερ - Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2)
  • Λεβάντε - Έλτσε (22:00, Novasports 1)


