Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ολυμπιακός: Ντεμπούτο στη Euroleague για τον Ταϊρίκ Τζόουνς
Ολυμπιακός: Ντεμπούτο στη Euroleague για τον Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 19:15 στο ΣΕΦ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ
Χωρίς εκπλήξεις η 12αδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ.
Εκτός 12άδας έμειναν οι Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, ενώ, το ντεμπούτο του στην Ευρώπη θα κάνει στη Euroleague ο οποίος έχει παίξει στη Basket League αλλά μετά από συμφωνία με την Παρτίζαν δεν είχε αγωνιστεί απέναντι στους Σέρβους στο Βελιγράδι.
Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικινά, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.
Εκτός 12άδας έμειναν οι Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, ενώ, το ντεμπούτο του στην Ευρώπη θα κάνει στη Euroleague ο οποίος έχει παίξει στη Basket League αλλά μετά από συμφωνία με την Παρτίζαν δεν είχε αγωνιστεί απέναντι στους Σέρβους στο Βελιγράδι.
Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικινά, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα