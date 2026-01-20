Ολυμπιακός: Ντεμπούτο στη Euroleague για τον Ταϊρίκ Τζόουνς
SPORTS
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 19:15 στο ΣΕΦ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Χωρίς εκπλήξεις η 12αδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ.

Εκτός 12άδας έμειναν οι Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, ενώ, το ντεμπούτο του στην Ευρώπη θα κάνει στη Euroleague ο οποίος έχει παίξει στη Basket League αλλά μετά από συμφωνία με την Παρτίζαν δεν είχε αγωνιστεί απέναντι στους Σέρβους στο Βελιγράδι. 

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικινά, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

