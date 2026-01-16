Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ζοσέ Μουρίνιο: «Ασπίδα» προστασίας στον Παυλίδη μετά τη χαμένη ευκαιρία στο «Ντραγκάο»
Ζοσέ Μουρίνιο: «Ασπίδα» προστασίας στον Παυλίδη μετά τη χαμένη ευκαιρία στο «Ντραγκάο»
Ο «Special One» στηρίζει τον Έλληνα φορ που εξελίχθηκε σε «μοιραίο» στον αποκλεισμό από την Πόρτο
Ο αποκλεισμός της Μπενφίκα από το Κύπελλο Πορτογαλίας μετά την ήττα με 1-0 από την Πόρτο άφησε πίσω του μια εικόνα που συζητήθηκε αρκετά. Τον Βαγγέλη Παυλίδη να μην μπορεί να πιστέψει πώς έχασε την ευκαιρία του αγώνα στο 90+1'. Ωστόσο, ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, δείχνοντας για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται κορυφαίος στη διαχείριση της ψυχολογίας των παικτών του.
Το χρονόμετρο έδειχνε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Έλληνας διεθνής βρέθηκε μόνος του προ κενής εστίας, σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από τη γραμμή, με τον Ντιόγκο Κόστα εξουδετερωμένο. Ο Παυλίδης ωστόσο δεν βρήκε την μπάλα όωπς ήθελε, σε μια φάση που θεωρητικά ήταν «γκολ εξ επαφής». Η αντίδραση του παίκτη ήταν χαρακτηριστική. Απογοήτευση, επίμονο κούνημα του κεφαλιού και ένα θλιμμένο βλέμμα προς τους οπαδούς της Μπενφίκα μετά το σφύριγμα της λήξης.
Παρά τη γενική απογοήτευση στο στρατόπεδο των «Ενκαρνάντος», ο Μουρίνιο πέρασε ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τον πρώτο του σκόρερ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο τεχνικός της Μπενφίκα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταλογίσει την ευθύνη του αποκλεισμού στον Παυλίδη.
Μετά το τέλος του αγώνα, φρόντισε να τονώσει την αυτοπεποίθηση του παίκτη, τονίζοντας πως η συνολική προσφορά του στη σεζόν είναι αυτή που μετράει και όχι μια άτυχη στιγμή.
Η στάση του Μουρίνιο δεν είναι τυχαία, καθώς ο Παυλίδης διανύει μια εκπληκτική χρονιά. Είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας έχοντας σημειώσει 24 γκολ και έχει μοιράσει 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φιγουράρει στην κορυφή των σκόρερ του πρωταθλήματος με 17 τέρματα, αφήνοντας πίσω του τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ (15 γκολ).
Ο Μουρίνιο γνωρίζει καλά ότι για να κατακτήσει η Μπενφίκα το πρωτάθλημα, χρειάζεται τον Παυλίδη «ζεστό» και ψυχολογικά έτοιμο, γι' αυτό και έσπευσε να υψώσει «τείχος» γύρω από τον επιθετικό του, αποτρέποντας τη στοχοποίησή του από τον Τύπο και τους φιλάθλους.
Το χρονόμετρο έδειχνε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Έλληνας διεθνής βρέθηκε μόνος του προ κενής εστίας, σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από τη γραμμή, με τον Ντιόγκο Κόστα εξουδετερωμένο. Ο Παυλίδης ωστόσο δεν βρήκε την μπάλα όωπς ήθελε, σε μια φάση που θεωρητικά ήταν «γκολ εξ επαφής». Η αντίδραση του παίκτη ήταν χαρακτηριστική. Απογοήτευση, επίμονο κούνημα του κεφαλιού και ένα θλιμμένο βλέμμα προς τους οπαδούς της Μπενφίκα μετά το σφύριγμα της λήξης.
Παρά τη γενική απογοήτευση στο στρατόπεδο των «Ενκαρνάντος», ο Μουρίνιο πέρασε ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τον πρώτο του σκόρερ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο τεχνικός της Μπενφίκα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταλογίσει την ευθύνη του αποκλεισμού στον Παυλίδη.
Μετά το τέλος του αγώνα, φρόντισε να τονώσει την αυτοπεποίθηση του παίκτη, τονίζοντας πως η συνολική προσφορά του στη σεζόν είναι αυτή που μετράει και όχι μια άτυχη στιγμή.
Η στάση του Μουρίνιο δεν είναι τυχαία, καθώς ο Παυλίδης διανύει μια εκπληκτική χρονιά. Είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας έχοντας σημειώσει 24 γκολ και έχει μοιράσει 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φιγουράρει στην κορυφή των σκόρερ του πρωταθλήματος με 17 τέρματα, αφήνοντας πίσω του τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ (15 γκολ).
Ο Μουρίνιο γνωρίζει καλά ότι για να κατακτήσει η Μπενφίκα το πρωτάθλημα, χρειάζεται τον Παυλίδη «ζεστό» και ψυχολογικά έτοιμο, γι' αυτό και έσπευσε να υψώσει «τείχος» γύρω από τον επιθετικό του, αποτρέποντας τη στοχοποίησή του από τον Τύπο και τους φιλάθλους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα