Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Στέφανος Τσιτσιπάς: Δύσκολη κλήρωση στο Australian Open, στην ίδια πλευρά με τον Τζόκοβιτς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα (19/1) στη Μελβούρνη κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι
Δύσκολη όπως αναμενόταν είναι η κλήρωση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open το οποίο αρχίζει την Κυριακή (18/1) στη Μελβούρνη.
Ο Έλληνας τενίστας που δεν είναι πλέον στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης αλλά τοποθετήθηκε στο Νο31 του ταμπλό θα ξεκινήσει την Δευτέρα (19/1) κόντρα στον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι (No.112)τον οποίον κέρδισε πρόσφατα στο United Cup.
Εάν τα καταφέρει και πάλι θα παίξει με τον Ντιμιτρόφ ή τον Μάχατς. Στον 3ο γύρο θα περιμένει ο Λορέντζο Μουζέτι και στον 4ο ο Τέιλορ Φριτζ.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο ίδιο τέταρτο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αυτό σημαίνει ότι εάν και οι δύο περάσουν από τον 4ο γύρο θα συναντηθούν στον προημιτελικό.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στην ίδια πλευρά με τον κάτοχο του τίτλου Γιανίκ Σίνερ κάτι που σημαίνει πως θα παίξει μαζί του στα ημιτελικά.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr