Στέφανος Τσιτσιπάς: Δύσκολη κλήρωση στο Australian Open, στην ίδια πλευρά με τον Τζόκοβιτς

Δύσκολη όπως αναμενόταν είναι η κλήρωση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open το οποίο αρχίζει την Κυριακή (18/1) στη Μελβούρνη.

Ο Έλληνας τενίστας που δεν είναι πλέον στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης αλλά τοποθετήθηκε στο Νο31 του ταμπλό θα ξεκινήσει την Δευτέρα (19/1) κόντρα στον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι (No.112)τον οποίον κέρδισε πρόσφατα στο United Cup.

Εάν τα καταφέρει και πάλι θα παίξει με τον Ντιμιτρόφ ή τον Μάχατς. Στον 3ο γύρο θα περιμένει ο Λορέντζο Μουζέτι και στον 4ο ο Τέιλορ Φριτζ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο ίδιο τέταρτο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αυτό σημαίνει ότι εάν και οι δύο περάσουν από τον 4ο γύρο θα συναντηθούν στον προημιτελικό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στην ίδια πλευρά με τον κάτοχο του τίτλου Γιανίκ Σίνερ κάτι που σημαίνει πως θα παίξει μαζί του στα ημιτελικά.