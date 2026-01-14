Μπενίτεθ: «Είχαμε σωστή νοοτροπία από την αρχή»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση της ομάδας του στα ημιτελικά του Κυπέλλου
Ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη νίκη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί του Άρη με 3-0, στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, τόνισε ότι ένα ψήγμα της νοοτροπίας που προσπαθεί να επιβάλει είναι να σημειώνει γκολ και να κυνηγάει κι άλλο.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της cosmote.
«Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ένταση του παιχνιδιού, ήταν ξεκάθαρο αυτό στους παίκτες που έπαιξαν σήμερα.
Το πιο σημαντικό δεν ήταν το πλάνο του παιχνιδιού αλλά η νοοτροπία. Τα χαρακτηριστικά των παικτών που αγωνίστηκαν μας βοήθησαν
Μιλάμε για ένα πρότζεκτ που θα χρειαστεί χρόνο, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία και ένα ψήγμα αυτής της νοοτροπίας είναι ότι βάζουμε ένα γκολ και κυνηγάμε και δεύτερο, να δείξουμε αυτή τη φιλοδοξία.
Κάποιες φορές όπως και σήμερα βγαίνει, το κυνηγήσαμε και το πετύχαμε».
