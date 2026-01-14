Μπενίτεθ: «Είχαμε σωστή νοοτροπία από την αρχή»
SPORTS
Ράφα Μπενίτεθ Παναθηναϊκός Άρης

Μπενίτεθ: «Είχαμε σωστή νοοτροπία από την αρχή»

Όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση της ομάδας του στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Μπενίτεθ: «Είχαμε σωστή νοοτροπία από την αρχή»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη νίκη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί του Άρη με 3-0, στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, τόνισε ότι ένα ψήγμα της νοοτροπίας που προσπαθεί να επιβάλει είναι να σημειώνει γκολ και να κυνηγάει κι άλλο.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της cosmote.

«Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ένταση του παιχνιδιού, ήταν ξεκάθαρο αυτό στους παίκτες που έπαιξαν σήμερα.

Το πιο σημαντικό δεν ήταν το πλάνο του παιχνιδιού αλλά η νοοτροπία. Τα χαρακτηριστικά των παικτών που αγωνίστηκαν μας βοήθησαν

Μιλάμε για ένα πρότζεκτ που θα χρειαστεί χρόνο, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία και ένα ψήγμα αυτής της νοοτροπίας είναι ότι βάζουμε ένα γκολ και κυνηγάμε και δεύτερο, να δείξουμε αυτή τη φιλοδοξία.

Κάποιες φορές όπως και σήμερα βγαίνει, το κυνηγήσαμε και το πετύχαμε».
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης