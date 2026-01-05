Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Σέλτικ: Τέλος ο Νανσί μετά από μόλις 33 μέρες, «πλήρωσε» το ντέρμπι και το αρνητικό ρεκόρ
Η ήττα από τη Ρέιντζερς ήταν το «τελειωτικό χτύπημα» για τον Γάλλο τεχνικό Γουίλφριντ Νανσί, που αποχωρεί έχοντας το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία των «Κελτών»
Η Σέλτικ ανακοίνωσε την απόλυση του προπονητή της, Γουίλφριντ Νανσί, δύο ημέρες μετά την ήττα με 3-1 από τη Ρέιντζερς, η οποία έφερε τους πρωταθλητές ισόβαθμους με τους αντίπαλους της.
Ο 48χρονος Γάλλος, ο οποίος αντικατέστησε τον προσωρινό προπονητή Μάρτιν Ο'Νιλ τον περασμένο μήνα, κατάφερε μόνο δύο νίκες σε οκτώ αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η ομάδα δεν έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της υπό τις οδηγίες του.
Η Σέλτικ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Σκωτίας στην Premier League με 38 βαθμούς σε 20 αγώνες, έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Χαρτς.
«Η Σέλτικ ανακοινώνει σήμερα ότι αποφάσισε να τερματίσει το συμβόλαιο του προπονητή Γουίλφριντ Νανσί, με άμεση ισχύ», ανέφεραν σε ανακοίνωσή της.
«Οι βοηθοί του, θα αποχωρήσουν επίσης από τον σύλλογο και παίρνουν μαζί τους τις ευχές μας. Ο σύλλογος μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει ότι ο Πολ Τίσντεϊλ αποχώρησε από τη θέση του ως επικεφαλής ποδοσφαιρικών λειτουργιών».
Ο Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος οδήγησε την Σέλτικ σε τέσσερις τίτλους πρωταθλήματος σε δύο θητείες, παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή τον Οκτώβριο μετά από μια κακή πορεία. Ο Πίτερ Λάουελ παραιτήθηκε επίσης από τη θέση του προέδρου του συλλόγου τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας την αυξανόμενη κακοποίηση και τις απειλές που είχαν γίνει «απαράδεκτες».
Ο Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος οδήγησε την Σέλτικ σε τέσσερις τίτλους πρωταθλήματος σε δύο θητείες, παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή τον Οκτώβριο μετά από μια κακή πορεία. Ο Πίτερ Λάουελ παραιτήθηκε επίσης από τη θέση του προέδρου του συλλόγου τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας την αυξανόμενη κακοποίηση και τις απειλές που είχαν γίνει «απαράδεκτες».
