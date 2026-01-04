«Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό»: Το αντίο του Παναθηναϊκού στον Γιώργο Παπαδάκη
SPORTS
Γιώργος Παπαδάκης Παναθηναϊκός Καλημέρα Ελλάδα

«Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό»: Το αντίο του Παναθηναϊκού στον Γιώργο Παπαδάκη

Οι αναρτήσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και της πράσινης ΚΑΕ

«Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό»: Το αντίο του Παναθηναϊκού στον Γιώργο Παπαδάκη
Μέσω μιας λιτής τοποθέτησης στα social media του συλλόγου ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ανάρτηση για την απώλεια του δημοσιογράφου έκανε και το μπασκετικό τμήμα.

«Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη», ήταν το μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία του στα social media του Παναθηναϊκού ΑΟ.


Και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον χαμό του γνωστού δημοσιογράφου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

