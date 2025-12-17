Ιτούδης: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της δεκαετίας στη Euroleague
Euroleague Παναθηναϊκός Χάποελ Τελ Αβιβ Δημήτρης Ιτούδης

Ιτούδης: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της δεκαετίας στη Euroleague

Ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Χάποελ χαρακτήρισε ο Δημήτρης Ιτούδης τον αυριανό (18/12) αγώνα στο Telekom Center

Ιτούδης: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της δεκαετίας στη Euroleague
Η ομάδα του Ισραήλ συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία της Euroleague με τον Δημήτρη Ιτούδη και τους παίκτες να δοκιμάζονται αύριο στο κλειστό του ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό που προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη στην έδρα της Φενερμπαχτσέ.

Ο Έλληνας τεχνικός θα βρεθεί κόντρα στην παλιά του ομάδα, αλλά θα παίξει για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο ανακαινισμένο γήπεδο, με τον προπονητή της Χάποελ πάντως να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τους πράσινους.

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες τα τελευταία δέκα χρόνια στην Euroleague. Είναι απαιτητικό παιχνίδι για εμάς και είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Και οι δύο ομάδες θα παίξουν προερχόμενες από νίκη», είπε ο κ. Ιτούδης και συμπλήρωσε:

«Ο Παναθηναϊκός τα έχει όλα, η ομάδα είναι φτιαγμένη για να φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν είναι εύκολο στο ΟΑΚΑ, αλλά αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αυτή τη σεζόν. Συναρπαστική η επιστροφή μου εδώ!
Θέλουμε να βελτιωθούμε. Το ματς δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ένα μεγάλο τεστ για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια στην διοργάνωση να βελτιωθούμε ως ομάδα».
