Αταμάν για Χάποελ: «Μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη ομάδα»
Ως τη μέχρι τώρα κορυφαία ομάδα της Euroleague χαρακτήρισε τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Εργκίν Αταμάν, ενόψει της «μάχης» στο ΟΑΚΑ, με μοναδικό απόντα τον Λεσόρ, τον Σλούκα έτοιμο και τον Χολμς να επιστρέφει και να κρίνεται την τελευταία στιγμή ο χρόνος συμμετοχής του
Μόνο ο Ματίας Λεσόρ παραμένει εκτός πλέον στον Παναθηναϊκό ενόψει της «μάχης» με την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ, την Πέμπτη (18/12, 21:15), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague. O Ρισόν Χολμς προπονείται πλέον με τους «πράσινους» και είναι στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού Εργκιν Αταμάν για τον αγώνα με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο Telekom Center Athens.
«Δεν έχει παίξει για 6-7 εβδομάδες, οπότε θα δούμε αύριο αν θα είναι στο ρόστερ και πόσα λεπτά θα μπορεί να παίξει. Πρέπει να παίξει περισσότερα παιχνίδια. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θα το σκεφτούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε αύριο,» δήλωσε για τον Αμερικανό σέντερ, Ρισόν Χολμς, ο Αταμάν που επιπρόσθετα εξήγησε πως ο Κώστας Σλούκας θα είναι έτοιμος απέναντι στη Χάποελ, καθώς δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Ανησυχία είχε προκληθεί επειδή ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αποχώρησε 15" πριν το τέλος του ματς με τη Φενερμπαχτσέ χθες (16/12) στην Κωνσταντινούπολη.
Αναλυτικά, μία ημέρα μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της πρωταθλήτριας Euroleague Φενερμπαχτσέ και μία ημέρα πριν τον δύσκολο αγώνα με τη Χάποελ ο Εργκίν Αταμάν τόνισε στη Media Day:
«Το "κλειδί" όσον αφορά στη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ ήταν ότι δεν τα παρατήσαμε. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ καλά. Στο πρώτο μέρος παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ. Σε 6-7 λεπτά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά συνεχίσαμε να πιστεύουμε και να παλεύουμε,» είπε αρχικά ο Τούρκος προπονητής.
Για τον τραυματισμό του Κώστα Σλούκα, ο Αταμάν εξήγησε: «Είναι καλά. Όχι μεγάλο πρόβλημα. Φοβήθηκε για κάτι σοβαρό, αλλά μετά τον έλεγχο είδαμε ότι είναι καλά και αύριο θα είναι στο παρκέ».
Για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Εργκίν Αταμάν υπογράμμισε: «Μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη ομάδα, είναι στην πρώτη θέση. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, έμπειρος προπονητής. Έχουν πόντους στο ζωγραφιστό με Μότλεϊ και Οτούρου. Τα μεγάλα σουτ θα είναι το κλειδί. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το πρώτο λεπτό, όλοι, παίκτες, προπονητές, κόσμος, να είμαστε επιθετικοί, να νιώσουν ότι παίζουν στο ΟΑΚΑ, ένα δύσκολο γήπεδο. Σε όλους αρέσει να παίζουν σε αυτό το γήπεδο, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Όλοι πρέπει να είναι επιθετικοί, να παίξουμε σωστό μπάσκετ».
Τέλος, για την επιστροφή του Χολμς εξήγησε: «Είδαμε ότι είναι υγιής τώρα. Δεν έχει παίξει για 6-7 εβδομάδες, οπότε θα δούμε αύριο αν θα είναι στο ρόστερ και πόσα λεπτά θα μπορεί να παίξει. Πρέπει να παίξει περισσότερα παιχνίδια. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θα το σκεφτούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε αύριο».
