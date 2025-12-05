ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου»
SPORTS
Γιάννης Αλαφούζος Παναθηναϊκός

Πήρε θέση η «πράσινη» ΠΑΕ  μετά από την παραφιλολογία των τελευταίων ημερών επί του θέματος

Θέση γύρω για τα όσα γράφονται και ακούγονται περί ενδιαφέροντος για το μετοχικό πακέτο της ΠΑΕ πήρε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έβγαλε σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει το «τριφύλλι», δεν υπάρχει καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.

Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα».
