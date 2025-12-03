Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Μπενίτεθ: «Ήταν ματς - παγίδα, θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες και το καταφέραμε»
Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στις ειδικές συνθήκες του αγώνα με την Κηφισιά, το ροτέισον και τη σημασία της νίκης για το ηθικό και το ομαδικό πνεύμα του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός έκανε το «3 στα 3» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής Κηφισιάς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με 1-0. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και στάθηκε στη σημασία της νίκησε σε ματς... ειδικών συνθηκών.
Oι Πράσινοι έφτασαν τους 9 βαθμούς και με «διπλό» στην Καβάλα θα είναι «αγκαλιά» με την πρώτη τετράδα, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων με 5 βαθμούς θα αγωνιστεί στα Play Offs.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
«Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια πάρα πολλές φορές μπορούν να γίνουν αρκετά περίπλοκα. Έχουν κάποιες παγίδες απέναντι σε παίκτες που δεν έχουν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής, σε μία ατμόσφαιρα που δεν ήταν και η πιο καυτή μπορούμε να πούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που είχαμε να κάνουμε σήμερα, που ήταν να πάρουμε το αποτέλεσμα της νίκης, το καταφέραμε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό που καταφέραμε να νικήσουμε χρησιμοποιώντας άλλους ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ καλό για το ηθικό και τη ψυχολογία της ομάδας, το ομαδικό πνεύμα που θέλουμε να έχουμε. Οπότε καταφέραμε να νικήσουμε. Σίγουρα είμαστε στην επόμενη φάση και θέλουμε να τα πάμε όσο καλύτερα γίνεται».
