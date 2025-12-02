Ολυμπιακός: «Τρέλα» κατά την άφιξη της ομάδας στη Σύρο - Βίντεο, φωτογραφίες
Ολυμπιακός Σύρος Ελλάς Σύρου Κύπελλο ποδοσφαίρου

Ολυμπιακός: «Τρέλα» κατά την άφιξη της ομάδας στη Σύρο - Βίντεο, φωτογραφίες

Εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού υποδέχτηκαν την ομάδα του Πειραιά και θα γεμίσουν την Τετάρτη το γήπεδο για το παιχνίδι Κυπέλλου

Ολυμπιακός: «Τρέλα» κατά την άφιξη της ομάδας στη Σύρο - Βίντεο, φωτογραφίες
Μεγάλες στιγμές ζει η Σύρος. 

Το νησί υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό για το μεγαλύτερο παιχνίδι της ιστορίας της Ελλάς Σύρου το οποίο είναι για τη League Phase του Κυπέλλου και θα φιλοξενηθεί την Τετάρτη (13:30) στο γήπεδο του νησιού. 



Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε αεροπορικώς στο νησί και γνώρισε την αποθέωση από εκατοντάδες οπαδούς του τόσο εκεί όσο και στο ξενοδοχείο της Ερμούπολης. 

Ιδιαίτερα αποθέωση γνώρισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Βέζο, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι.

Ολυμπιακός: «Τρέλα» κατά την άφιξη της ομάδας στη Σύρο - Βίντεο, φωτογραφίες
Ολυμπιακός: «Τρέλα» κατά την άφιξη της ομάδας στη Σύρο - Βίντεο, φωτογραφίες
Ολυμπιακός: «Τρέλα» κατά την άφιξη της ομάδας στη Σύρο - Βίντεο, φωτογραφίες
Ολυμπιακός: «Τρέλα» κατά την άφιξη της ομάδας στη Σύρο - Βίντεο, φωτογραφίες




