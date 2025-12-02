Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Ολυμπιακός: «Τρέλα» κατά την άφιξη της ομάδας στη Σύρο - Βίντεο, φωτογραφίες
Εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού υποδέχτηκαν την ομάδα του Πειραιά και θα γεμίσουν την Τετάρτη το γήπεδο για το παιχνίδι Κυπέλλου
Μεγάλες στιγμές ζει η Σύρος.
Το νησί υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό για το μεγαλύτερο παιχνίδι της ιστορίας της Ελλάς Σύρου το οποίο είναι για τη League Phase του Κυπέλλου και θα φιλοξενηθεί την Τετάρτη (13:30) στο γήπεδο του νησιού.
Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε αεροπορικώς στο νησί και γνώρισε την αποθέωση από εκατοντάδες οπαδούς του τόσο εκεί όσο και στο ξενοδοχείο της Ερμούπολης.
Ιδιαίτερα αποθέωση γνώρισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Βέζο, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι.
