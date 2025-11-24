Ρεάλ: Στα «μαχαίρια» ο Βινίσιους με τον Αλόνσο, ο Βραζιλιάνος ενημέρωσε τον Πέρεθ ότι δεν ανανεώνει
Ρεάλ: Στα «μαχαίρια» ο Βινίσιους με τον Αλόνσο, ο Βραζιλιάνος ενημέρωσε τον Πέρεθ ότι δεν ανανεώνει
Ο Βινίσιους Τζούνιορ ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ ότι δεν θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του (λήγει το 2027), όσο η σχέση του με τον προπονητή Τσάμπι Αλόνσο παραμένει τεταμένη - Η κόντρα, που ξεκίνησε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, έχει εξελιχθεί σε καθημερινό θέμα συζήτησης στα αποδυτήρια
Μία σοβαρή κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγα 24ωρα πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, καθώς ο σταρ της ομάδας, Βινίσιους Τζούνιορ, φέρεται να ενημέρωσε τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε επέκταση του συμβολαίου του, όσο η σχέση του με τον προπονητή Τσάμπι Αλόνσο παραμένει τόσο τεταμένη.
Όπως αναφέρει το Athletic, το μήνυμα αυτό μεταφέρθηκε σε συνάντηση μεταξύ του Βραζιλιάνου και του Πέρεθ στα τέλη Οκτωβρίου, όπου ο παίκτης απολογήθηκε για την έκρηξή του κατά τη διάρκεια της νίκης στο Clásico (2-1) επί της Μπαρτσελόνα.
Ο Βινίσιους αντέδρασε έντονα όταν αντικαταστάθηκε στο 72ο λεπτό από τον Αλόνσο, αποχωρώντας φωνάζοντας: «Πάντα εγώ, φεύγω από την ομάδα, είναι καλύτερα αν φύγω, φεύγω».
Στη συνάντηση με τον Πέρεθ, ο Βραζιλιάνος ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αλλά ξεκαθάρισε ότι η ανανέωση του συμβολαίου του (που λήγει τον Ιούνιο του 2027) δεν είναι η καλύτερη επιλογή για αυτόν λόγω της δύσκολης σχέσης με τον προπονητή, ο οποίος ανέλαβε τον Μάιο στη θέση του Κάρλο Αντσελότι.
Το χάσμα με τον Τσάμπι Αλόνσο
Οι πηγές αναφέρουν ότι οι εντάσεις ξεκίνησαν από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (ήττα 4-0), όπου ο Αλόνσο αρχικά σκόπευε να αφήσει τον Βινίσιους στον πάγκο, αλλά τελικά τον ξεκίνησε (αν και στη δεξιά πλευρά, αντί της αγαπημένης του αριστερής).
Από τότε, οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί. Ο Βινίσιους έχει ολοκληρώσει μόλις πέντε από τα 17 παιχνίδια της Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει ξεκινήσει από τον πάγκο τέσσερις φορές.
Η συγγνώμη του Βινίσιους στα social media μετά το Clásico δεν ανέφερε το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο, κάτι που οι πηγές επιβεβαιώνουν ότι ήταν σκόπιμη κίνηση και προκάλεσε έκπληξη στον σύλλογο.
Τα οικονομικά δεδομένα και οι φήμες
Ο Βινίσιους υπέγραψε την τελευταία του ανανέωση το 2022, με ετήσιες απολαβές περίπου 18 εκατ. ευρώ καθαρά και ρήτρα αποδέσμευσης 1 δισ. ευρώ.
Νωρίτερα φέτος, η Ρεάλ του προσέφερε ανανέωση με αύξηση στα 20 εκατ. ευρώ ετησίως (καθαρά). Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του Βραζιλιάνου ζήτησαν ένα «ιστορικό» συμβόλαιο, στην περιοχή των 30 εκατ. ευρώ ανά σεζόν (μαζί με μπόνους), ποσό που πλησιάζει τις υψηλότερες αμοιβές στην ιστορία του συλλόγου (όπως του Κριστιάνο Ρονάλντο).
Η Ρεάλ Μαδρίτης, αν και είναι ικανοποιημένη με την πρώτη θέση στη La Liga, ανησυχεί για τη δυσαρέσκεια ενός σημαντικού μέρους του ρόστερ, με τον Βινίσιους να είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο σύλλογος ελπίζει ότι τα θετικά αποτελέσματα θα φέρουν πιο κοντά τον παίκτη με τον προπονητή, ενώ κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασης θεωρείται ότι θα έχει ο Φλορεντίνο Πέρεθ.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Όπως αναφέρει το Athletic, το μήνυμα αυτό μεταφέρθηκε σε συνάντηση μεταξύ του Βραζιλιάνου και του Πέρεθ στα τέλη Οκτωβρίου, όπου ο παίκτης απολογήθηκε για την έκρηξή του κατά τη διάρκεια της νίκης στο Clásico (2-1) επί της Μπαρτσελόνα.
Ο Βινίσιους αντέδρασε έντονα όταν αντικαταστάθηκε στο 72ο λεπτό από τον Αλόνσο, αποχωρώντας φωνάζοντας: «Πάντα εγώ, φεύγω από την ομάδα, είναι καλύτερα αν φύγω, φεύγω».
Στη συνάντηση με τον Πέρεθ, ο Βραζιλιάνος ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αλλά ξεκαθάρισε ότι η ανανέωση του συμβολαίου του (που λήγει τον Ιούνιο του 2027) δεν είναι η καλύτερη επιλογή για αυτόν λόγω της δύσκολης σχέσης με τον προπονητή, ο οποίος ανέλαβε τον Μάιο στη θέση του Κάρλο Αντσελότι.
Το χάσμα με τον Τσάμπι Αλόνσο
Οι πηγές αναφέρουν ότι οι εντάσεις ξεκίνησαν από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (ήττα 4-0), όπου ο Αλόνσο αρχικά σκόπευε να αφήσει τον Βινίσιους στον πάγκο, αλλά τελικά τον ξεκίνησε (αν και στη δεξιά πλευρά, αντί της αγαπημένης του αριστερής).
Από τότε, οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί. Ο Βινίσιους έχει ολοκληρώσει μόλις πέντε από τα 17 παιχνίδια της Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει ξεκινήσει από τον πάγκο τέσσερις φορές.
Η συγγνώμη του Βινίσιους στα social media μετά το Clásico δεν ανέφερε το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο, κάτι που οι πηγές επιβεβαιώνουν ότι ήταν σκόπιμη κίνηση και προκάλεσε έκπληξη στον σύλλογο.
Τα οικονομικά δεδομένα και οι φήμες
Ο Βινίσιους υπέγραψε την τελευταία του ανανέωση το 2022, με ετήσιες απολαβές περίπου 18 εκατ. ευρώ καθαρά και ρήτρα αποδέσμευσης 1 δισ. ευρώ.
Νωρίτερα φέτος, η Ρεάλ του προσέφερε ανανέωση με αύξηση στα 20 εκατ. ευρώ ετησίως (καθαρά). Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του Βραζιλιάνου ζήτησαν ένα «ιστορικό» συμβόλαιο, στην περιοχή των 30 εκατ. ευρώ ανά σεζόν (μαζί με μπόνους), ποσό που πλησιάζει τις υψηλότερες αμοιβές στην ιστορία του συλλόγου (όπως του Κριστιάνο Ρονάλντο).
Η Ρεάλ Μαδρίτης, αν και είναι ικανοποιημένη με την πρώτη θέση στη La Liga, ανησυχεί για τη δυσαρέσκεια ενός σημαντικού μέρους του ρόστερ, με τον Βινίσιους να είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο σύλλογος ελπίζει ότι τα θετικά αποτελέσματα θα φέρουν πιο κοντά τον παίκτη με τον προπονητή, ενώ κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασης θεωρείται ότι θα έχει ο Φλορεντίνο Πέρεθ.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα