Ρεάλ: Στα «μαχαίρια» ο Βινίσιους με τον Αλόνσο, ο Βραζιλιάνος ενημέρωσε τον Πέρεθ ότι δεν ανανεώνει

Ο Βινίσιους Τζούνιορ ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ ότι δεν θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του (λήγει το 2027), όσο η σχέση του με τον προπονητή Τσάμπι Αλόνσο παραμένει τεταμένη - Η κόντρα, που ξεκίνησε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, έχει εξελιχθεί σε καθημερινό θέμα συζήτησης στα αποδυτήρια