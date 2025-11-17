Γκουαρδιόλα: «Η Μπαρτσελόνα μου έδωσε τα πάντα, αλλά δε σκέφτομαι την επιστροφή»

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι σε συνέντευξη του στο Radio Catalunya με αφορμή τη συμπλήρωση 1000 αγώνων στους πάγκους μίλησε για την καριέρα του, τις μεγάλες στιγμές του, αλλά στάθηκε και στο σημερινό φιλικό της Εθνικής Καταλωνίας κόντρα στην Παλαιστίνη ασκώντας και πάλι σφοδρή κριτική στη διεθνή κοινότητα