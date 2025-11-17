Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Γκουαρδιόλα: «Η Μπαρτσελόνα μου έδωσε τα πάντα, αλλά δε σκέφτομαι την επιστροφή»
Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι σε συνέντευξη του στο Radio Catalunya με αφορμή τη συμπλήρωση 1000 αγώνων στους πάγκους μίλησε για την καριέρα του, τις μεγάλες στιγμές του, αλλά στάθηκε και στο σημερινό φιλικό της Εθνικής Καταλωνίας κόντρα στην Παλαιστίνη ασκώντας και πάλι σφοδρή κριτική στη διεθνή κοινότητα
Είναι ο μόνος προπονητής από αυτούς που συγκαταλέγονται στο κορυφαίο επίπεδο, ο οποίος μπροστά από το ποσοστό νικών που έχει πετύχει στην καριέρα του υπάρχει ο αριθμός 7. Στα 1000 ματς που έχει κοουτσάρει ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετρά 716 νίκες (ποσοστό 71,6%), γεγονός που τον καθιστά τον πιο πετυχημένο μπροστά από άλλα σπουδαία ονόματα της προπονητικής όπως ο Φέργκιουσον (58,1%), ο Μουρίνιο (61,6%), ο Αντσελότι (59,8%) ή ο Λουίς Ενρίκε (61,3%).
«Λυπάμαι για τους haters, αλλά έχουμε κερδίσει πολλά παιχνίδια. Τα έχουμε πάει πολύ καλά», σχολίασε μιλώντας στο RAC-1 και αναφέρθηκε στα αγαπημένα του παιχνίδια. «Από τα αγαπημένα μου παιχνίδια είναι η νίκη με 6-2 στο Μπερναμπέου. Επίσης, ο ημιτελικός του Champions League ως προπονητής της Μπάγερν με την Ατλέτικο στο Μόναχο, παρότι μας απέκλεισε η αντίπαλος μας. Αλλά και ο ημιτελικός με τη Ρεάλ όπου νικήσαμε 4-0, πιστεύω ότι ήταν η κορυφαία στιγμή αυτής της δεκαετίας στη Μάντσεστερ Σίτι… Έχουν υπάρξει ωραία ματς, ναι».
Εδώ και χρόνια έχει αποκλείσει κάθε σενάριο επιστροφής στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, αλλά τώρα ο Γκουαρδιόλα πήρε αποστάσεις, προς το παρόν, και από ένα ενδεχόμενο επιστροφής του σε διοικητικό πόστο. «Δεν απορρίπτω την Μπαρτσελόνα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό καθώς ως παίκτης και προπονητής μου τα έχει δώσει όλα, αλλά υπάρχουν στάδια στη ζωή. Το λέω τώρα που επιστρέφει ο Τσάβι Πασκουάλ, και πολύ χαίρομαι γιατί πιστεύω ότι θα ξαναφέρει το τμήμα μπάσκετ εκεί που του αξίζει. Αλλά πάντα σκέφτομαι ότι υπάρχουν στάδια στη ζωή· και ότι υπάρχουν νέοι προπονητές που θα έχουν τη φιλοδοξία να κάνουν ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε εμείς κάποτε», είπε αρχικά και όταν ρωτήθηκε για την προοπτική να αναλάβει ως πρόεδρος η απάντηση του ήταν εντελώς αυθόρμητη: «Να επιστρέψω στην Μπαρτσελόνα; Με ποιον ρόλο, πρόεδρος με γραβάτα; Άντε, μωρέ, άσε μας».
Ωστόσο, αποθέωσε την ιδιοσυγκρασία της Μπαρτσελόνα όταν ρωτήθηκε για την παρουσίαση, το βράδυ της Δευτέρας, του πρότζεκτ της αντιπολίτευσης προς τον Λαπόρτα που ηγείται ο Βίκτορ Φοντ («el Barça que volem» – «η Μπαρτσελόνα που θέλουμε»).
«Γι’ αυτό είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο όμορφος και ο πιο ξεχωριστός σύλλογος στον κόσμο. Επειδή εδώ μπορούμε να κάνουμε αυτό (να υπάρχει αντιπολίτευση). Η Μπαρτσελόνα είναι ένας ζωντανός σύλλογος, πάντα υπάρχουν ειδήσεις. Και περί αυτού πρόκειται, γι’ αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών καριέρας, έχω συναναστραφεί με ανθρώπους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, σημαντικούς ανθρώπους με σπουδαίες ιδέες που όμως δεν έχουν ούτε το μισό από το πάθος που συναντάς όταν μιλάς για ποδόσφαιρο. Το σημαντικό, όσον αφορά τους ανθρώπους που διοικούν τον σύλλογο και την αντιπολίτευση, είναι ότι δεν μπορείς να χάνεις τον στόχο όταν ακούς θόρυβο. Αν χάσεις τον στόχο, κάνεις λάθος σε αυτά που πρέπει να κάνεις. Και τότε την πατάς».
Τέλος αναφερόμενος στο παιχνίδι Καταλωνία - Παλαιστίνη που θα διεξαχθεί σήμερα (Δευτέρα 17/11) στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης, ο Γκουαρδιόλα υπογράμμισε ότι το παιχνίδι αποτελεί «κάτι περισσότερο από έναν συμβολικό αγώνα», σημειώνοντας ότι με αυτή την πρωτοβουλία «οι Παλαιστίνιοι θα δουν πως ένα κομμάτι του κόσμου σκέφτεται αυτούς».
Ο Καταλανός προπονητής άσκησε δριμεία κριτική απέναντι στη διεθνή αδράνεια σχετικά με τις επιθέσεις στη Γάζα. Όπως δήλωσε, «ο κόσμος άφησε την Παλαιστίνη μόνη της. Δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Εμείς επιτρέψαμε να καταστρέψουν έναν ολόκληρο λαό. Το κακό έχει ήδη γίνει και είναι ανεπανόρθωτο». Σχολιάζοντας τη στάση των παγκόσμιων ηγετών, επεσήμανε πως «δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο που να υπερασπίζεται τις σφαγές στη Γάζα. Τα παιδιά μας θα μπορούσαν να είναι εκεί και να τα σκοτώσουν απλώς επειδή γεννήθηκαν εκεί. Έχω πολύ λίγη πίστη στους κυβερνώντες, κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στην εξουσία».
