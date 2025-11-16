Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
ATP Finals: Back to back πρωταθλητής στο Τορίνο ο Σίνερ, 2-0 τον Αλκαράθ - Βίντεο
ATP Finals: Back to back πρωταθλητής στο Τορίνο ο Σίνερ, 2-0 τον Αλκαράθ - Βίντεο
Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε 7-6(4), 7-5 σε 2 ώρες και 15 λεπτά του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης Κάρλος Αλκαράθ
O Γιανίκ Σίνερ επικράτησε του Κάρλος Αλκαράθ με 7-6(4), 7-5 σε 2 ώρες και 15 λεπτά και κέρδισε για δεύτερη σερί σεζόν τον τίτλο στο ATP Finals χωρίς να χάσει σετ (20-0). Εκτός των άλλων, τρέχει και ένα σερί 31 νικών indoors!
Παρότι έμεινε εκτός γηπέδων για τρεις μήνες λόγω τιμωρίας για ντόπινγκ, ο Σίνερ κατάφερε να φτάσει φέτος στους έξι τίτλους, μεταξύ των οποίων και δύο Grand Slams (Australian Open, Wimbledon)!
Παρότι έμεινε εκτός γηπέδων για τρεις μήνες λόγω τιμωρίας για ντόπινγκ, ο Σίνερ κατάφερε να φτάσει φέτος στους έξι τίτλους, μεταξύ των οποίων και δύο Grand Slams (Australian Open, Wimbledon)!
Jannik's crowning moment 🏆@janniksin #NittoATPFinals pic.twitter.com/DIcfQySK6I— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2025
BACK-TO-BACK SINNER 🗣️@janniksin defends his #NittoATPFinals title without dropping a set ‼️ pic.twitter.com/jaClBVnVzl— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2025
These two 🔥🔥🔥#NittoATPFinals pic.twitter.com/yn7Gx6cxDQ— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2025
Raising the roof in Turin 🔊— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2025
Sinner claims three games in a row to edge ahead in a back-and-forth second set#NittoATPFinals pic.twitter.com/bv16Gu7e2D
Sinner magic to seal the opener 🤯✨— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2025
Jaw-dropping end to the first set from the Italian and the home crowd goes WILD#NittoATPFinals pic.twitter.com/SJRbiIel4N
Πρώτος σε τίτλους, φυσικά, παρέμεινε με οκτώ ο Αλκαράθ, ο οποίος φεύγει από το Τορίνο και με την κούπα για το Νο.1 του κόσμου. Ο νεαρός Ισπανός διατηρεί το πάνω χέρι στο head to head (10-6) και η αλήθεια είναι ότι απέδειξε αυτή την εβδομάδα στην Ιταλία ότι... μπορεί και indoors.
Σήμερα δεν έπαιξε άσχημα, αλλά δεν ήταν και από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του και ενδεχομένως να περιορίστηκε και από το πρόβλημα που αντιμετώπισε στον μηρό.
Το πρώτο σετ ήταν κλειστό, με τους δύο παίκτες να κρατούν σε γενικές γραμμές άνετα το σερβίς τους και όλα να δείχνουν ότι ο διαφορές θα λυθούν στο τάι μπρέικ. Ο Κάρλος, ωστόσο, είχε μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το σετ όταν βρέθηκε με σετ πόιντ όταν είχε τις μπάλες στα χέρια του ο Σίνερ στο 5-6. Ο Γιάνικ, όμως, έβγαλε δεύτερο σερβίς 187χλμ/ώρα και έμεινε τελικά όρθιος, ισοφαρίζοντας σε 6-6.
Ο Σίνερ έχασε το αρχικό του προβάδισμα με μίνι μπρέικ στο τάι μπρέικ, όμως πέρασε μπροστά με 5-3 και δεν δυσκολεύτηκε να κλείσει το σετ στην πρώτη του ευκαιρία, μετά από μάχη 80 λεπτών.
Παρά την απογοήτευση, ο Αλκαράθ μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ και πέτυχε το μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, εκμεταλλευόμενος και δύο διπλά λάθη του αντιπάλου του. Δεν έμεινε, πάντως, για πολύ στη θέση του οδηγού, καθώς ο Σίνερ πέτυχε το μπρέικ μετά από μία πολύ τυχερή επιστροφή και έφερε το σετ στα ίσα (3-3).
Ο Αλκαράθ απείλησε και στο επόμενο γκέιμ, αλλά ο Ιταλός κράτησε μέσα σε αποθέωση και βρέθηκε δύο γκέιμ μακριά από τον τίτλο (4-3). H αγωνία συνεχίστηκε μέχρι το 6-5, όπου οι μπάλες έγιναν πιο βαριές για τον Κάρλος και εκεί πάτησε ο Γιάνικ, πέτυχε το μπρέικ και εξασφάλισε τον τίτλο.
Ο 22χρονος Ισπανός κράτησε το Νο.1 με την πορεία του στο Τορίνο, αλλά η διαφορά του από τον Σίνερ είναι μόνο 550 βαθμοί και αναμένεται μεγάλη μάχη τη νέα σεζόν.
Γενικώς αναμένεται μεγάλη μάχη ανάμεσα στους δύο καλύτερους παίκτες στον κόσμο, που μοιράστηκαν φέτος τα τέσσερα Grand Slams για δεύτερη σερί σερί χρονιά!
Πηγή: sdna
Ειδήσεις σήμερα:
Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες
Βαρύ οπλοστάσιο, χρυσές λίρες και πάνω από €100.000 είχαν οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα
Όταν ο Μπέζος συνάντησε τον Μητσοτάκη και μίλησαν για την τάση να γράφουμε βιβλία αντί... να τα διαβάζουμε
Σήμερα δεν έπαιξε άσχημα, αλλά δεν ήταν και από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του και ενδεχομένως να περιορίστηκε και από το πρόβλημα που αντιμετώπισε στον μηρό.
Το πρώτο σετ ήταν κλειστό, με τους δύο παίκτες να κρατούν σε γενικές γραμμές άνετα το σερβίς τους και όλα να δείχνουν ότι ο διαφορές θα λυθούν στο τάι μπρέικ. Ο Κάρλος, ωστόσο, είχε μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το σετ όταν βρέθηκε με σετ πόιντ όταν είχε τις μπάλες στα χέρια του ο Σίνερ στο 5-6. Ο Γιάνικ, όμως, έβγαλε δεύτερο σερβίς 187χλμ/ώρα και έμεινε τελικά όρθιος, ισοφαρίζοντας σε 6-6.
Ο Σίνερ έχασε το αρχικό του προβάδισμα με μίνι μπρέικ στο τάι μπρέικ, όμως πέρασε μπροστά με 5-3 και δεν δυσκολεύτηκε να κλείσει το σετ στην πρώτη του ευκαιρία, μετά από μάχη 80 λεπτών.
Παρά την απογοήτευση, ο Αλκαράθ μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ και πέτυχε το μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, εκμεταλλευόμενος και δύο διπλά λάθη του αντιπάλου του. Δεν έμεινε, πάντως, για πολύ στη θέση του οδηγού, καθώς ο Σίνερ πέτυχε το μπρέικ μετά από μία πολύ τυχερή επιστροφή και έφερε το σετ στα ίσα (3-3).
Ο Αλκαράθ απείλησε και στο επόμενο γκέιμ, αλλά ο Ιταλός κράτησε μέσα σε αποθέωση και βρέθηκε δύο γκέιμ μακριά από τον τίτλο (4-3). H αγωνία συνεχίστηκε μέχρι το 6-5, όπου οι μπάλες έγιναν πιο βαριές για τον Κάρλος και εκεί πάτησε ο Γιάνικ, πέτυχε το μπρέικ και εξασφάλισε τον τίτλο.
Ο 22χρονος Ισπανός κράτησε το Νο.1 με την πορεία του στο Τορίνο, αλλά η διαφορά του από τον Σίνερ είναι μόνο 550 βαθμοί και αναμένεται μεγάλη μάχη τη νέα σεζόν.
Γενικώς αναμένεται μεγάλη μάχη ανάμεσα στους δύο καλύτερους παίκτες στον κόσμο, που μοιράστηκαν φέτος τα τέσσερα Grand Slams για δεύτερη σερί σερί χρονιά!
Πηγή: sdna
Ειδήσεις σήμερα:
Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες
Βαρύ οπλοστάσιο, χρυσές λίρες και πάνω από €100.000 είχαν οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα
Όταν ο Μπέζος συνάντησε τον Μητσοτάκη και μίλησαν για την τάση να γράφουμε βιβλία αντί... να τα διαβάζουμε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα