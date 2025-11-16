ATP Finals: Back to back πρωταθλητής στο Τορίνο ο Σίνερ, 2-0 τον Αλκαράθ - Βίντεο

Πρώτος σε τίτλους, φυσικά, παρέμεινε με οκτώ ο Αλκαράθ, ο οποίος φεύγει από το Τορίνο και με την κούπα για το Νο.1 του κόσμου. Ο νεαρός Ισπανός διατηρεί το πάνω χέρι στο head to head (10-6) και η αλήθεια είναι ότι απέδειξε αυτή την εβδομάδα στην Ιταλία ότι... μπορεί και indoors.Σήμερα δεν έπαιξε άσχημα, αλλά δεν ήταν και από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του και ενδεχομένως να περιορίστηκε και από το πρόβλημα που αντιμετώπισε στον μηρό.Το πρώτο σετ ήταν κλειστό, με τους δύο παίκτες να κρατούν σε γενικές γραμμές άνετα το σερβίς τους και όλα να δείχνουν ότι ο διαφορές θα λυθούν στο τάι μπρέικ. Ο Κάρλος, ωστόσο, είχε μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το σετ όταν βρέθηκε με σετ πόιντ όταν είχε τις μπάλες στα χέρια του ο Σίνερ στο 5-6. Ο Γιάνικ, όμως, έβγαλε δεύτερο σερβίς 187χλμ/ώρα και έμεινε τελικά όρθιος, ισοφαρίζοντας σε 6-6.Ο Σίνερ έχασε το αρχικό του προβάδισμα με μίνι μπρέικ στο τάι μπρέικ, όμως πέρασε μπροστά με 5-3 και δεν δυσκολεύτηκε να κλείσει το σετ στην πρώτη του ευκαιρία, μετά από μάχη 80 λεπτών.Παρά την απογοήτευση, ο Αλκαράθ μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ και πέτυχε το μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, εκμεταλλευόμενος και δύο διπλά λάθη του αντιπάλου του. Δεν έμεινε, πάντως, για πολύ στη θέση του οδηγού, καθώς ο Σίνερ πέτυχε το μπρέικ μετά από μία πολύ τυχερή επιστροφή και έφερε το σετ στα ίσα (3-3).Ο Αλκαράθ απείλησε και στο επόμενο γκέιμ, αλλά ο Ιταλός κράτησε μέσα σε αποθέωση και βρέθηκε δύο γκέιμ μακριά από τον τίτλο (4-3). H αγωνία συνεχίστηκε μέχρι το 6-5, όπου οι μπάλες έγιναν πιο βαριές για τον Κάρλος και εκεί πάτησε ο Γιάνικ, πέτυχε το μπρέικ και εξασφάλισε τον τίτλο.Ο 22χρονος Ισπανός κράτησε το Νο.1 με την πορεία του στο Τορίνο, αλλά η διαφορά του από τον Σίνερ είναι μόνο 550 βαθμοί και αναμένεται μεγάλη μάχη τη νέα σεζόν.Γενικώς αναμένεται μεγάλη μάχη ανάμεσα στους δύο καλύτερους παίκτες στον κόσμο, που μοιράστηκαν φέτος τα τέσσερα Grand Slams για δεύτερη σερί σερί χρονιά!Πηγή: sdna