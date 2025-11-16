Εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, η Sakellaris Ανατομικά προσφέρει υποδήματα που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ, ειδικά κατασκευασμένα για να στηρίζουν κάθε μας βήμα με αυτοπεποίθηση.
Βεζένκοφ: Ζούμε σε μια περίεργη κοινωνία και ακούμε πολλές κατάρες, τη μια εβδομάδα είσαι Θεός και την άλλη δεν κάνεις - Βίντεο
Ο Σάσα Βεζένκοφ ξέσπασε για την κριτική που δέχεται ο ίδιος και οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό
Πολλά και σημαντικά είπε ο Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα στην Πάτρα για την 7η ημέρα της Stoiximan Basket League.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού αντέδρασε στην κριτική που δέχεται ο ίδιος και οι συμπαίκτες του μετά από ήττες και τόνισε πως την μια εβδομάδα μπορεί οι παίκτες να είναι Θεοί και την άλλη να μην κάνουν.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βεζένκοφ στην ΕΡΤ 2
«Θέλω να πω πάρα πολλά. Θα δανειστώ μια ατάκα που άκουσα πριν από μία εβδομάδα, ότι υπάρχει πάρα πολλή φασαρία εκτός της ομάδας. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αδιαμφισβήτητα ήταν μια κακή ήττα, το γνωρίζουνε. Θα αρκετώ στο ότι στην EuroLeague τη μια εβδομάδα μπορεί να είσαι Θεός και την άλλη να μην κάνεις.
Όσο με πιστεύουν οι συμπαίκτες μου, ο οργανισμός του Ολυμπιακού κι εγώ με τη δουλειά που έχω κάνει, θα συνεχίσω να παίρνω αυτά τα σουτ και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα το βάλω. Ήταν μια κακή ήττα. Δεν κρυβόμαστε από τις ευθύνες που έχουμε. Είναι ακόμα όμως Νοέμβριος. Καταλαβαίνω τις προσδοκίες του κόσμου. Η ομάδα φτιάχτηκε για να κερδίσει την EuroLeague και σίγουρα η εικόνα σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν αυτή που θέλουμε.
Από εκεί και πέρα είμαστε έμπειροι για να απομονώσουμε τον θόρυβο, να δουλέψουμε, να μείνουμε μαζί και να κερδίζουμε παιχνίδια στα οποία θα φτιάχνει η ψυχολογία μας και η βαθμολογική μας κατάταξη. Από εκεί και πέρα, επειδή ζούμε σε μια περίργη κοινωνία, όποιος θέλει να πει κάτι, να προσέχει το πώς, γιατί οι κατάρες που δεχόμαστε κάθε μέρα είναι πολλές.
Απομονωνόμαστε όμως και μένουμε στη δουλειά μας. Συνεχίζουμε. Η EuroLeague είναι μεγάλη, είναι μαραθώνιος και είναι Νοέμβριος, οπότε όλα καλά. Μαθαίνουμε. Σίγουρα καταλαβαίνω και τον υγιή κόσμο και ότι η εικόνα είναι αυτή που προβλημάτισε. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τον Ολυμπιακό και για να φτάσουμε στους στόχους μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο στις 15 Νοεμβρίου.
Δεν ήθελα να μιλήσω πολύ, αλλά μου βγήκε και το αφήνω εδώ».
