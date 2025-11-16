Εθνική ποδοσφαίρου: Με τρεις απουσίες στην Ουγγαρία για το παιχνίδι με τη Λευκορωσία - Φωτογραφίες από την αναχώρηση
Απόντες θα είναι ο τιμωρημένος Μπακασέτας και οι τραυματίες Παυλίδης και Γιαννούλης

Η Εθνική ποδοσφαίρου ολοκληρώνει το βράδυ της Τρίτης (21:45) τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. 

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έχει αποκλειστεί από την 4η αγωνιστική παίζει στην Ουγγαρία κόντρα στη Λευκορωσία για την 6η και τελευταία ημέρα της φάσης των ομίλων. 

Το παιχνίδι είναι βαθμολογικά αδιάφορο και για τις δύο ομάδες. Έτσι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να μην ρισκάρει με τους τραυματίες Δημήτρη Γιαννούλη, Βαγγέλη Παυλίδη ενώ εκτός έμεινε και ο τιμωρημένος Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος είδε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Σκωτία. 

Η αποστολή αναχώρησε για την Ουγγαρία και μαζί της είναι και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης. 

Ο Ανδρέας Τεττέη.
Ο Μάκης Γκαγκάτσης.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Τεττέη και Σιώπης κατά την αναχώρηση.
Ο Κώστας Τσιμίκας.



