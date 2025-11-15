Euroleague: Ο Ολυμπιακός έχασε στο Μιλάνο την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, 2Χ2 για Ντουμπάι και Μπαρτσελόνα - Δείτε βίντεο
Euroleague: Ο Ολυμπιακός έχασε στο Μιλάνο την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, 2Χ2 για Ντουμπάι και Μπαρτσελόνα - Δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με 88-87 από την Αρμάνι στο Μιλάνο - Απτόητοι στη «διαβολοβδομάδα» Άραβες και Καταλανοί - Η Βιλερμπάν σόκαρε την Παρτιζάν - Επέστρεψε στις νίκες η Εφές
Ο Ολυμπιακός παραδόθηκε στο Μιλάνο, γνωρίζοντας την ήττα από την Αρμάνι των πολλών απουσιών με 88-87 στην 11η αγωνιστική της EuroLeague. Έτσι οι Πειραιώτες υποχώρησαν στο 7-4 στην κατάταξη πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί (21/11, 21:15). Πολύ μεγάλη νίκη της Dubai BC επί της Ζάλγκιρις Κάουνας, ακόμη μεγαλύτερη της Αναντολού Εφές επί της Μπάγερν Μονάχου, ήττα-σοκ στη Βιλερμπάν για την Παρτίζαν που συνεχίζει να απογοητεύει, λύγισε τη Βίρτους Μπολόνια η Μπαρτσελόνα, λίγο πριν καθίσει στον πάγκο της ο Τσάβι Πασκουάλ.
Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο «ρετιρέ» και να είναι ακόμη και πρώτος με νίκη με +5 στο Μιλάνο, αλλά εξαιτίας της κακής άμυνάς του, ηττήθηκε με 88-87, από την «αποδεκατισμένη» Αρμάνι, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Πειραιά υποχώρησε στο 7-4, ενώ η ιταλική ομάδα που πέτυχε την 4η σερί νίκη της, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί 3-0 του Ολυμπιακού, ανέβηκε στο 6-5.
Τα 13/28 τρίποντα της Αρμάνι και κυρίως τα δύο του Βρετανού “ rookie” γκαρντ Κουίν Έλις (16π., 5 ασίστ) στο τέλος «πλήγωσαν» τους «ερυθρόλευκους» που ακολουθούσαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, βρέθηκαν και στο -13 στην 3η περίοδο (61-48), για να τα δώσει όλα στο τέλος και με επιμέρους σκορ 21-31 να διεκδικήσει τη νίκη, αλλά να ηττηθεί στο τέλος με έναν πόντο.
Το άστοχο σουτ του Σάσα Βεζένκοφ υπό κακές προϋποθέσεις στα 9΄΄ έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της Αρμάνι που είχε πάντα απαντήσεις, αφού έστω κι αν μπήκε εν συνεχεία το τρίποντο του Ντόρσεϊ ήταν πλέον αργά για την ελληνική ομάδα.
Ο Μιλουτίνοφ (9π.) φτάνοντας τα 1064 ριμπάουντ με τα 5 που μάζεψε απόψε μπήκε στο TOP-10 των ριμπάουντερ στην ιστορία της Euroleague.
Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 27 πόντους με 4/6 τρίποντα, μάζεψε 5 ριμπάουντ και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 25 πόντους με 3/8 τρίποντα. Ο Εβάν Φουρνιέ βρήκε το... χέρι του έξω από τα 6.75 με 3/4 τρίποντα και 10 πόντους. Ο Τάισον Ουόρντ σημείωσε 8 πόντους. Στους 6 πόντους έμεινε ο Σάσα Βεζένκοφ (με 1/4 τρίποντα) και μάζεψε 7 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ που ήταν πολύ... μόνος στον άσο, εν τη απουσία του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα είχε 6 ασίστ, αλλά μόνο 2 πόντους με 0/3 τρίποντα.
Ο Άρμονι Μπρουκς σημείωσε 15 πόντους με 3/7 τρίποντα, 13 πόντους πέτυχε ο Ντέβιν Μπούκερ. Ο Μπολμάρο είχε 9 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 8 πόντους με 1/5 τρίποντα ήταν η προσφορά του Μάρκο Γκούντουριτς στην ομάδα του.
«Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου, υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνε δυνατός Κίναν» έγραφαν τα μπλουζάκια που φορούσαν στην προθέρμανση οι παίκτες του Ολυμπιακού, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον άτυχο Κίναν Έβανς που υπέστη ρήξη αριστερού Αχίλλειου τένοντα στην πρώτη αγωνιστική επιστροφή του στη Euroleague από τις 11 Απριλίου 2024, απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας στη 10η αγωνιστική
Χωρίς τους Μπράουν, Σιλντς, Σέστινα, ΛεΝτέι και Νίμπο αγωνίστηκε η Αρμάνι.
«Στάση» Μιλάνο για τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο «ρετιρέ» και να είναι ακόμη και πρώτος με νίκη με +5 στο Μιλάνο, αλλά εξαιτίας της κακής άμυνάς του, ηττήθηκε με 88-87, από την «αποδεκατισμένη» Αρμάνι, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Πειραιά υποχώρησε στο 7-4, ενώ η ιταλική ομάδα που πέτυχε την 4η σερί νίκη της, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί 3-0 του Ολυμπιακού, ανέβηκε στο 6-5.
Τα 13/28 τρίποντα της Αρμάνι και κυρίως τα δύο του Βρετανού “ rookie” γκαρντ Κουίν Έλις (16π., 5 ασίστ) στο τέλος «πλήγωσαν» τους «ερυθρόλευκους» που ακολουθούσαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, βρέθηκαν και στο -13 στην 3η περίοδο (61-48), για να τα δώσει όλα στο τέλος και με επιμέρους σκορ 21-31 να διεκδικήσει τη νίκη, αλλά να ηττηθεί στο τέλος με έναν πόντο.
Το άστοχο σουτ του Σάσα Βεζένκοφ υπό κακές προϋποθέσεις στα 9΄΄ έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της Αρμάνι που είχε πάντα απαντήσεις, αφού έστω κι αν μπήκε εν συνεχεία το τρίποντο του Ντόρσεϊ ήταν πλέον αργά για την ελληνική ομάδα.
Ο Μιλουτίνοφ (9π.) φτάνοντας τα 1064 ριμπάουντ με τα 5 που μάζεψε απόψε μπήκε στο TOP-10 των ριμπάουντερ στην ιστορία της Euroleague.
Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 27 πόντους με 4/6 τρίποντα, μάζεψε 5 ριμπάουντ και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 25 πόντους με 3/8 τρίποντα. Ο Εβάν Φουρνιέ βρήκε το... χέρι του έξω από τα 6.75 με 3/4 τρίποντα και 10 πόντους. Ο Τάισον Ουόρντ σημείωσε 8 πόντους. Στους 6 πόντους έμεινε ο Σάσα Βεζένκοφ (με 1/4 τρίποντα) και μάζεψε 7 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ που ήταν πολύ... μόνος στον άσο, εν τη απουσία του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα είχε 6 ασίστ, αλλά μόνο 2 πόντους με 0/3 τρίποντα.
Ο Άρμονι Μπρουκς σημείωσε 15 πόντους με 3/7 τρίποντα, 13 πόντους πέτυχε ο Ντέβιν Μπούκερ. Ο Μπολμάρο είχε 9 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 8 πόντους με 1/5 τρίποντα ήταν η προσφορά του Μάρκο Γκούντουριτς στην ομάδα του.
«Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου, υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνε δυνατός Κίναν» έγραφαν τα μπλουζάκια που φορούσαν στην προθέρμανση οι παίκτες του Ολυμπιακού, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον άτυχο Κίναν Έβανς που υπέστη ρήξη αριστερού Αχίλλειου τένοντα στην πρώτη αγωνιστική επιστροφή του στη Euroleague από τις 11 Απριλίου 2024, απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας στη 10η αγωνιστική
Χωρίς τους Μπράουν, Σιλντς, Σέστινα, ΛεΝτέι και Νίμπο αγωνίστηκε η Αρμάνι.
Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87
Με... βροχή τριπόντων, η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση και της Βίρτους Μπολόνια, κλείνοντας με «δυο στα δυο» τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 88-81 των Ιταλών στη Βαρκελώνη, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 7-4 το ρεκόρ τους. Στον αντίποδα, η Βίρτους έχει πλέον αρνητικό ρεκόρ (5-6).
Με την παραγωγικότητα της στα ύψη και βασιζόμενη στον γρήγορο ρυθμό, η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, πριν περιοριστεί από την άμυνα της Βίρτους στην τρίτη περίοδο και βρεθεί με την... πλάτη στον τοίχο (61-67 στο 30΄). Ωστόσο, στον... επίλογο του αγώνα και μετρώντας έξι τρίποντα σε αυτό το διάστημα, οι «μπλαουγκράνα» επέβαλαν πάλι το ρυθμό τους, φτάνοντας άνετα στο τελικό 88-81.
Πρώτος σκόρερ των νικητών, που τελείωσαν των αγώνα με 14/33 τρίποντα, ο Κέβιν Πάντερ με 17 πόντους (5/6τρ.), ενώ από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Μάθιου Μόργκαν, επίσης με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-43, 61-67, 88-81
Η Παρτιζάν βρέθηκε μία... ανάσα από το δεύτερο της εφετινό «διπλό» στη Euroleague, αλλά τελικά κυριάρχησε η «δίψα» της Βιλερμπάν να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις σερί ήττες. Οι Γάλλοι υπερασπίστηκαν την έδρα τους με το τελικό 88-87, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 3-8 και υποχρεώνοντας το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην έβδομη ήττα του.
Η Παρτιζάν περιορίστηκε σε ρόλο... θεατή στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, αλλά στο κρισιμότερο σημείο βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνα της και με επιμέρους σκορ 9-16 στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, πέτυχε την ανατροπή (75-79 στο 37΄). Ωστόσο, η Βιλερμπάν απάντησε άμεσα και με σερί 8-0, το οποίο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Γουότσον, ανέκτησε τον έλεγχο με 83-79 και δεν κοίταξε πίσω...
Κορυφαίοι των νικητών οι Γκλιν Γουότσον και Ντέιβιντ Λάιτι με 18 και 16 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την Παρτιζάν των 17 (!) λαθών πάλεψαν οι Στέρλινγκ Μπράουν (20π.) και Νουέιν Ουάσινγκτον (19π.). Ο Νικ Καλάθης έμεινε στο παρκέ για 18 λεπτά με απολογισμό 2 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, αλλά και 3 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-36, 66-63, 88-87
Η Αναντολού Εφές δεν πτοήθηκε από την απώλεια του Σέιν Λάρκιν, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά από τρεις σερί ήττες. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 74-72 της Μπάγερν Μονάχου, για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-7 και υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην δεύτερη διαδοχική ήττα και έκτη στο σύνολο.
Το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ αψήφισε τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, όπως και τους ήδη απόντες Γιώργο Παπαγιάννη, Βενσάν Πουαριέ, Ροντρίγκ Μπομπουά, Πι Τζέι Ντόζιερ και με τον Αϊζάια Κορντινιέ να βγαίνει μπροστά με 26 πόντους έφτασε στν επιτυχία.
Η τουρκική ομάδα κυριάρχησε στο παρκέ για 31 λεπτά, όταν και προηγήθηκε με 15 πόντους (62-47) και με ψυχραιμία άντεξε στην αντεπίθεση της Μπάγερν στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν μέσα από την άμυνα της έφτασε μία... ανάσα από την ανατροπή, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της.
Από την Μπάγερν ξεχώρισε ο Αϊζάια Μάικ με 15 πόντους, ενώ ο Σπένσερ Ντινγουίντι αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο στα 3΄΄ για τη λήξη, όπως και ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς στην εκπνοή στο δίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 42-34, 60-47, 74-72
Αήττητη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague η Ντουμπάι, η οποία την επόμενη εβδομάδα (20/11) δοκιμάζεται στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα των Εμιράτων υπερασπίστηκε την έδρα της με το τελικό 95-89 απέναντι στη Ζαλγκίρις, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους.
Με την αποψινή επιτυχία η Ντουμπάι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-6, ενώ η Ζαλγκίρις υποχώρησε στο 7-4, χάνοντας την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή.
Η άμυνα της δεύτερης και τρίτης περιόδου, όταν κράτησε τη Ζαλγκίρις στους 14 και 16 πόντους, αντίστοιχα, και η σταθερή απειλή των Άλεκσα Αβράμοβιτς (16π.) και Φιόντου Καμπενγκέλε (21π., 10ρ.) στην επίθεση, αποτέλεσαν τα κλειδιά της νίκης για την Ντουμπάι.
Από την Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Αζουέλας Τουμπάλις με 22 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 24-34, 45-48, 73-64, 95-89
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-68
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 77-87
Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 90-86
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 89-83
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 95-89
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 74-72
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 88-87
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 88-81
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 88-87
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-4
Ολυμπιακός 7-4
Παναθηναϊκός 7-4
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-4
Μονακό (Μονακό) 6-5
Βαλένθια (Ισπανία) 6-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-5
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-6
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-6
Παρί (Γαλλία) 5-6
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-6
Παρτιζάν (Σερβία) 4-7
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 4-7
Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-8
Επόμενη αγωνιστική (12η)
19/11
21:00 Βιλερμπάν-Μονακό
20/11
19:30 Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα
21:15 Παναθηναϊκός-Dubai Basketball
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις
21/11
21:15 Ολυμπιακός-Παρί
21:30 Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπασκόνια-Μπάγερν
22:00 Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας
Ειδήσεις σήμερα:
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
«Δύο στα δύο» η Μπαρτσελόνα στη «διαβολοβδομάδα»
Με... βροχή τριπόντων, η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση και της Βίρτους Μπολόνια, κλείνοντας με «δυο στα δυο» τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 88-81 των Ιταλών στη Βαρκελώνη, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 7-4 το ρεκόρ τους. Στον αντίποδα, η Βίρτους έχει πλέον αρνητικό ρεκόρ (5-6).
Με την παραγωγικότητα της στα ύψη και βασιζόμενη στον γρήγορο ρυθμό, η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, πριν περιοριστεί από την άμυνα της Βίρτους στην τρίτη περίοδο και βρεθεί με την... πλάτη στον τοίχο (61-67 στο 30΄). Ωστόσο, στον... επίλογο του αγώνα και μετρώντας έξι τρίποντα σε αυτό το διάστημα, οι «μπλαουγκράνα» επέβαλαν πάλι το ρυθμό τους, φτάνοντας άνετα στο τελικό 88-81.
Πρώτος σκόρερ των νικητών, που τελείωσαν των αγώνα με 14/33 τρίποντα, ο Κέβιν Πάντερ με 17 πόντους (5/6τρ.), ενώ από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Μάθιου Μόργκαν, επίσης με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-43, 61-67, 88-81
Η Βιλερμπάν σόκαρε την Παρτιζάν
Η Παρτιζάν βρέθηκε μία... ανάσα από το δεύτερο της εφετινό «διπλό» στη Euroleague, αλλά τελικά κυριάρχησε η «δίψα» της Βιλερμπάν να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις σερί ήττες. Οι Γάλλοι υπερασπίστηκαν την έδρα τους με το τελικό 88-87, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 3-8 και υποχρεώνοντας το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην έβδομη ήττα του.
Η Παρτιζάν περιορίστηκε σε ρόλο... θεατή στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, αλλά στο κρισιμότερο σημείο βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνα της και με επιμέρους σκορ 9-16 στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, πέτυχε την ανατροπή (75-79 στο 37΄). Ωστόσο, η Βιλερμπάν απάντησε άμεσα και με σερί 8-0, το οποίο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Γουότσον, ανέκτησε τον έλεγχο με 83-79 και δεν κοίταξε πίσω...
Κορυφαίοι των νικητών οι Γκλιν Γουότσον και Ντέιβιντ Λάιτι με 18 και 16 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την Παρτιζάν των 17 (!) λαθών πάλεψαν οι Στέρλινγκ Μπράουν (20π.) και Νουέιν Ουάσινγκτον (19π.). Ο Νικ Καλάθης έμεινε στο παρκέ για 18 λεπτά με απολογισμό 2 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, αλλά και 3 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-36, 66-63, 88-87
Επέστρεψε στις νίκες η Αναντολού Εφές
Η Αναντολού Εφές δεν πτοήθηκε από την απώλεια του Σέιν Λάρκιν, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά από τρεις σερί ήττες. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 74-72 της Μπάγερν Μονάχου, για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-7 και υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην δεύτερη διαδοχική ήττα και έκτη στο σύνολο.
Το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ αψήφισε τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, όπως και τους ήδη απόντες Γιώργο Παπαγιάννη, Βενσάν Πουαριέ, Ροντρίγκ Μπομπουά, Πι Τζέι Ντόζιερ και με τον Αϊζάια Κορντινιέ να βγαίνει μπροστά με 26 πόντους έφτασε στν επιτυχία.
Η τουρκική ομάδα κυριάρχησε στο παρκέ για 31 λεπτά, όταν και προηγήθηκε με 15 πόντους (62-47) και με ψυχραιμία άντεξε στην αντεπίθεση της Μπάγερν στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν μέσα από την άμυνα της έφτασε μία... ανάσα από την ανατροπή, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της.
Από την Μπάγερν ξεχώρισε ο Αϊζάια Μάικ με 15 πόντους, ενώ ο Σπένσερ Ντινγουίντι αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο στα 3΄΄ για τη λήξη, όπως και ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς στην εκπνοή στο δίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 42-34, 60-47, 74-72
Απτόητη στη «διαβολοβδομάδα» η Ντουμπάι
Αήττητη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague η Ντουμπάι, η οποία την επόμενη εβδομάδα (20/11) δοκιμάζεται στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα των Εμιράτων υπερασπίστηκε την έδρα της με το τελικό 95-89 απέναντι στη Ζαλγκίρις, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους.
Με την αποψινή επιτυχία η Ντουμπάι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-6, ενώ η Ζαλγκίρις υποχώρησε στο 7-4, χάνοντας την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή.
Η άμυνα της δεύτερης και τρίτης περιόδου, όταν κράτησε τη Ζαλγκίρις στους 14 και 16 πόντους, αντίστοιχα, και η σταθερή απειλή των Άλεκσα Αβράμοβιτς (16π.) και Φιόντου Καμπενγκέλε (21π., 10ρ.) στην επίθεση, αποτέλεσαν τα κλειδιά της νίκης για την Ντουμπάι.
Από την Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Αζουέλας Τουμπάλις με 22 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 24-34, 45-48, 73-64, 95-89
Σε αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 91-79
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-68
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 77-87
Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 90-86
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 89-83
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 95-89
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 74-72
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 88-87
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 88-81
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 88-87
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-4
Ολυμπιακός 7-4
Παναθηναϊκός 7-4
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-4
Μονακό (Μονακό) 6-5
Βαλένθια (Ισπανία) 6-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-5
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-6
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-6
Παρί (Γαλλία) 5-6
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-6
Παρτιζάν (Σερβία) 4-7
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 4-7
Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-8
Επόμενη αγωνιστική (12η)
19/11
21:00 Βιλερμπάν-Μονακό
20/11
19:30 Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα
21:15 Παναθηναϊκός-Dubai Basketball
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις
21/11
21:15 Ολυμπιακός-Παρί
21:30 Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπασκόνια-Μπάγερν
22:00 Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας
Ειδήσεις σήμερα:
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα