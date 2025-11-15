Euroleague: Ο Ολυμπιακός έχασε στο Μιλάνο την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, 2Χ2 για Ντουμπάι και Μπαρτσελόνα - Δείτε βίντεο

«Δύο στα δύο» η Μπαρτσελόνα στη «διαβολοβδομάδα»

Σε αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87Με... βροχή τριπόντων, η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση και της Βίρτους Μπολόνια, κλείνοντας με «δυο στα δυο» τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 88-81 των Ιταλών στη Βαρκελώνη, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 7-4 το ρεκόρ τους. Στον αντίποδα, η Βίρτους έχει πλέον αρνητικό ρεκόρ (5-6).Με την παραγωγικότητα της στα ύψη και βασιζόμενη στον γρήγορο ρυθμό, η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, πριν περιοριστεί από την άμυνα της Βίρτους στην τρίτη περίοδο και βρεθεί με την... πλάτη στον τοίχο (61-67 στο 30΄). Ωστόσο, στον... επίλογο του αγώνα και μετρώντας έξι τρίποντα σε αυτό το διάστημα, οι «μπλαουγκράνα» επέβαλαν πάλι το ρυθμό τους, φτάνοντας άνετα στο τελικό 88-81.Πρώτος σκόρερ των νικητών, που τελείωσαν των αγώνα με 14/33 τρίποντα, ο Κέβιν Πάντερ με 17 πόντους (5/6τρ.), ενώ από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Μάθιου Μόργκαν, επίσης με 17 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-43, 61-67, 88-81Η Παρτιζάν βρέθηκε μία... ανάσα από το δεύτερο της εφετινό «διπλό» στη Euroleague, αλλά τελικά κυριάρχησε η «δίψα» της Βιλερμπάν να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις σερί ήττες. Οι Γάλλοι υπερασπίστηκαν την έδρα τους με το τελικό 88-87, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 3-8 και υποχρεώνοντας το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην έβδομη ήττα του.Η Παρτιζάν περιορίστηκε σε ρόλο... θεατή στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, αλλά στο κρισιμότερο σημείο βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνα της και με επιμέρους σκορ 9-16 στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, πέτυχε την ανατροπή (75-79 στο 37΄). Ωστόσο, η Βιλερμπάν απάντησε άμεσα και με σερί 8-0, το οποίο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Γουότσον, ανέκτησε τον έλεγχο με 83-79 και δεν κοίταξε πίσω...Κορυφαίοι των νικητών οι Γκλιν Γουότσον και Ντέιβιντ Λάιτι με 18 και 16 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την Παρτιζάν των 17 (!) λαθών πάλεψαν οι Στέρλινγκ Μπράουν (20π.) και Νουέιν Ουάσινγκτον (19π.). Ο Νικ Καλάθης έμεινε στο παρκέ για 18 λεπτά με απολογισμό 2 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, αλλά και 3 λάθη.Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-36, 66-63, 88-87Η Αναντολού Εφές δεν πτοήθηκε από την απώλεια του Σέιν Λάρκιν, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά από τρεις σερί ήττες. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 74-72 της Μπάγερν Μονάχου, για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-7 και υποχρεώνοντας τους Βαυαρούς στην δεύτερη διαδοχική ήττα και έκτη στο σύνολο.Το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ αψήφισε τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, όπως και τους ήδη απόντες Γιώργο Παπαγιάννη, Βενσάν Πουαριέ, Ροντρίγκ Μπομπουά, Πι Τζέι Ντόζιερ και με τον Αϊζάια Κορντινιέ να βγαίνει μπροστά με 26 πόντους έφτασε στν επιτυχία.Η τουρκική ομάδα κυριάρχησε στο παρκέ για 31 λεπτά, όταν και προηγήθηκε με 15 πόντους (62-47) και με ψυχραιμία άντεξε στην αντεπίθεση της Μπάγερν στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν μέσα από την άμυνα της έφτασε μία... ανάσα από την ανατροπή, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της.Από την Μπάγερν ξεχώρισε ο Αϊζάια Μάικ με 15 πόντους, ενώ ο Σπένσερ Ντινγουίντι αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο στα 3΄΄ για τη λήξη, όπως και ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς στην εκπνοή στο δίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση.Τα δεκάλεπτα: 19-14, 42-34, 60-47, 74-72Αήττητη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague η Ντουμπάι, η οποία την επόμενη εβδομάδα (20/11) δοκιμάζεται στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα των Εμιράτων υπερασπίστηκε την έδρα της με το τελικό 95-89 απέναντι στη Ζαλγκίρις, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους.Με την αποψινή επιτυχία η Ντουμπάι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-6, ενώ η Ζαλγκίρις υποχώρησε στο 7-4, χάνοντας την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή.Η άμυνα της δεύτερης και τρίτης περιόδου, όταν κράτησε τη Ζαλγκίρις στους 14 και 16 πόντους, αντίστοιχα, και η σταθερή απειλή των Άλεκσα Αβράμοβιτς (16π.) και Φιόντου Καμπενγκέλε (21π., 10ρ.) στην επίθεση, αποτέλεσαν τα κλειδιά της νίκης για την Ντουμπάι.Από την Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Αζουέλας Τουμπάλις με 22 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 24-34, 45-48, 73-64, 95-89Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 91-79Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-68Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 77-87Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 90-86Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 89-83Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 95-89Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 74-72Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 88-87Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 88-81Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 88-87Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-3Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-4Ολυμπιακός 7-4Παναθηναϊκός 7-4Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-4Μονακό (Μονακό) 6-5Βαλένθια (Ισπανία) 6-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-5Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-6Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-6Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-6Παρί (Γαλλία) 5-6Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-6Παρτιζάν (Σερβία) 4-7Αναντολού Εφές (Τουρκία) 4-7Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-8Επόμενη αγωνιστική (12η)19/1121:00 Βιλερμπάν-Μονακό20/1119:30 Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα21:15 Παναθηναϊκός-Dubai Basketball21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις21/1121:15 Ολυμπιακός-Παρί21:30 Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ21:30 Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε21:30 Μπασκόνια-Μπάγερν22:00 Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας