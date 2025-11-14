Μπαρτζώκας: Ήταν πρόβλημα η αμυντική μας προσέγγιση

Ο Ολυμπιακός «ξύπνησε» στην τελευταία περίοδο στο Μιλάνο αλλά ηττήθηκε 88-87 από την Αρμάνι στην 11η ημέρα της Euroleague.



Αμέσως μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε:



«Η αμυντική προσέγγιση και εμφάνιση ήταν το πρόβλημα. Έβαλαν κάποια δύσκολα, κρίσιμα σουτ όταν επιστρέψαμε. Όταν επιστρέψαμε κάναμε ένα αμυντικό λάθος και επιτρέψαμε ένα ελεύθερο σουτ. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά για να κερδίσουμε».



Από την πλευρά του ο Τζουζέπε Ποέτα που αντικατέστησε τον Ετόρε Μεσίνα στον πάγκο της Αρμάνι σημείωσε: «Ήταν απίθανα τα παιδιά, παίξαμε τρομερό παιχνίδι απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague. Σουτάραμε με αυτοπεποίθηση, είχαμε καλό ρυθμό. Στο τέλος έπρεπε να είμαστε πιο κυνικοί, όμως δεν πανικοβληθήκαμε.

Οι φίλαθλοι ήταν φανταστικοί και μας βοήθησαν. Δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί για τα playoffs. Ο Κουίν Έλις έλαμψε, του αξίζει να παίζει σε αυτό το επίπεδο, είναι ένα καταπληκτικό παιδί».





