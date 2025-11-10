Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Σενγκούν και Ντουράντ καθάρισαν τους Μπακς παρά τους 37 πόντους του Γιάννη - Δείτε βίντεο
Το Μιλγουόκι ηττήθηκε με 122-115 στην έδρα του από τους Χιούστον Ρόκετς και υποχώρησε στο 6-4
Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Ρόκετς, με την ομάδα του Χιούστον να κάνει καταπληκτική τέταρτη περίοδο και να παίρνει το «διπλό» στο Μιλγουόκι με 115-122.
Οι Μπακς ήταν μπροστά σε όλο το ματς, όμως στο τέλος οι Ρόκετς έφεραν τούμπα την αναμέτρηση και με τους Ντουράντ και Σενγκούν να κάνουν σπουδαία δουλειά, πήραν τη νίκη και ανέβηκαν στο 6-3. Από την άλλη οι Μπακς υποχώρησαν στο 6-4.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 37 πόντους, όμως στο τελευταίο δίλεπτο ήταν μοιραίος λόγω των λαθών και των χαμένων βολών του. Πέραν των 37 πόντων, είχε επίσης 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ.
Ο Αλπερέν Σενγκούν με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Κέβιν Ντουράντ με 31 και 7 ασίστ ήταν οι κορυφαίοι των Ρόκετς.
Γιατί μπορεί ο Γιάννης Αντετοκο΄θυνμπο να είχε 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και να έκανε το σκορ 75-65 στο 30', όμως μετά την αποχώρησή του από το παρκέ οι Μπακς κατέρευσαν, επιτρέποντας στους Ρόκετς να μειώσουν στο 85-82 του 36'. Πλέον το παιχνίδι ήταν θρίλερ, καθώς ο Γιάννης μπορεί να έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, όμως οι Ρόκετς είχαν μπει για τα καλά στο ματς.
Ο Αντετοκούνμπο έκανε το 108-100 στο 43', αλλά από εκείνο το σημείο και μετά οι Ντουράντ και Σενγκούν πήραν το όπλο τους! Με επιμέρους 6-22 έφεραν τούμπα την αναμέτρηση, την ώρα που τον Έλληνα σταρ σε εκείνο το σημείο τον είχε καταβάλει η κούραση, κάτι που φάνηξκε από τα λάθη και τις χαμένες βολές του. Έτσι, οι Ρόκετς έκαναν την ανατροπή και έφυγαν από το Μιλγουόκι νικητές με 115-122.
Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 61-50, 85-82, 115-122.
