Ιωαννίδης: «Όλα είναι υπέροχα στη Σπόρτινγκ, δεν νιώθω καμία πίεση λόγω του κόστους της μεταγραφής μου»
Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Γιουβέντους για την περίοδο που βρίσκεται στη Σπόρτινγκ, τη μεταγραφή του και τον... συναγωνισμό με Παυλίδη
Η περίοδος προσαρμογής μοιάζει να βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία, καθώς με κάθε εβδομάδα που περνάει ο Έλληνας επιθετικός δείχνει να βρίσκει ρυθμό και να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα. Με απολογισμό τέσσερα γκολ τρεις ασίστ η φετινή περίοδο, ο Ιωαννίδης έχει αρχίσει ήδη των απόσβεση των χρημάτων που έβγαλε από τα ταμεία της η Σπόρτινγκ για να τον αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό, όμως αυτή είναι μόνο η αρχή.
Ενόψει του αγώνα στο Τορίνο απέναντι στη Γιουβέντους για το Champions League, ο 25χρονος φορ παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον προπονητή του, Λουίς Μπόρζες, και μίλησε ανοικτά για την πρώτη περίοδο στα Λιοντάρια. Για την προσαρμογή του, την υποδοχή από συμπαίκτες και προπονητές, τη φόρμα της Σπόρτινγκ, τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό, ενώ παράλληλα ρωτήθηκε και για τον Βαγγέλη Παυλίδη, που διαπρέπει στη Μπενφίκα, αποφεύγοντας τις συγκρίσεις.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιωαννίδης:
Για τη φόρμα της Σπόρτινγκ: «Είμαστε σε καλή φόρμα, βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Αύριο μας περιμένει ένα δύσκολο ματς απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο».
Τι τον εξέπληξε στη Σπόρτινγκ: «Τίποτα το ιδιαίτερο, όλα είναι υπέροχα. Ο σύλλογος είναι πολύ καλά οργανωμένος και ο προπονητής είναι πάντα δίπλα μου. Είμαι πραγματικά χαρούμενος».
Αν περιμένει να αγωνιστεί κόντρα στη Γιουβέντους: «Δεν ξέρω. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό όλη την εβδομάδα, προπονούμαι σκληρά και μετά αποφασίζει ο προπονητής. Θα εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες μου, είτε ξεκινήσω βασικός είτε μπω κατά τη διάρκεια του αγώνα».
Για το γεγονός ότι η Σπόρτινγκ δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ιταλία: «Το διάβασα χθες… Γιατί όχι αύριο; Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο».
Αν θέλει να βάλει περισσότερα γκολ από τον Παυλίδη στην Πορτογαλία: «Είναι εξαιρετικός επιθετικός, γνωρίζει καλά το πρωτάθλημα. Είμαστε και οι δύο δυνατοί, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».
Ο Ιωαννίδης τόνισε πως δεν αισθάνεται καμία πίεση για το υψηλό ποσό της μεταγραφής του: «Δεν με εκπλήσσει η απόδοσή μου. Ξέρω τι μπορώ να προσφέρω. Δεν νιώθω πίεση για το ποσό της μεταγραφής. Οι μεταγραφές έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να βοηθώ την ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της».
