Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
ΑΕΚ: Ανακούφιση με Γιόβιτς, υπεβλήθη σε επέμβαση ο Ελίασον
ΑΕΚ: Ανακούφιση με Γιόβιτς, υπεβλήθη σε επέμβαση ο Ελίασον
Οι εξετάσεις του Σέρβου ήταν καθαρές και θα λείψει για μία εβδομάδα περίπου, ενώ ο Σουηδός μετά τον καθαρισμό στο γόνατο θα λείψει για 40 ημέρες περίπου
Ηρέμησαν στην ΑΕΚ με τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Λούκα Γιόβιτς καθώς οι ενοχλήσεις που είχε στο γόνατο δεν έδειξαν κάτι το σοβαρό.
Ο Σέρβος φορ θα χάσει το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (Κυριακή στην OPAP Arena), αλλά από τις αρχές της εβδομάδας θα επιστρέψει στις προπονήσεις και θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ πλέον στις προπονήσεις μπαίνει και ο Περέιρα (σχεδόν τρεις μήνες μετά τον τραυματισμό του).
Αντιθέτως, ο Σέρβος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει για τις επόμενες 40 ημέρες τον Νίκλας Ελίαον ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον μηνίσκο.
Εκτός από το θέμα που αντιμετώπιζε στον μηνίσκο, του αφαιρέθηκαν και υλικά που είχαν τοποθετηθεί στην σοβαρή επέμβαση που είχε κάνει μετά το κάταγμα περόνης που είχε υποστεί στην Τρίπολη προ τριετίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το διάστημα της απουσίας του ενδέχεται να διαρκέσει λίγο παραπάνω και να πάει στις τέσσερις με έξι εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να επιστρέψει και νωρίτερα.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Ο Σέρβος φορ θα χάσει το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (Κυριακή στην OPAP Arena), αλλά από τις αρχές της εβδομάδας θα επιστρέψει στις προπονήσεις και θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ πλέον στις προπονήσεις μπαίνει και ο Περέιρα (σχεδόν τρεις μήνες μετά τον τραυματισμό του).
Αντιθέτως, ο Σέρβος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει για τις επόμενες 40 ημέρες τον Νίκλας Ελίαον ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον μηνίσκο.
Εκτός από το θέμα που αντιμετώπιζε στον μηνίσκο, του αφαιρέθηκαν και υλικά που είχαν τοποθετηθεί στην σοβαρή επέμβαση που είχε κάνει μετά το κάταγμα περόνης που είχε υποστεί στην Τρίπολη προ τριετίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το διάστημα της απουσίας του ενδέχεται να διαρκέσει λίγο παραπάνω και να πάει στις τέσσερις με έξι εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να επιστρέψει και νωρίτερα.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα