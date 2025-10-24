Ριέκα - Σπάρτα Πράγας 1-0: Οι Κροάτες επικράτησαν στο περιπετειώδες ματς που διεκόπη και ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα

Το ματς για το Conference League διεκόπη αρχικά στο 13ο λεπτό, μετά από μία περίπου ώρα το παιχνίδι ξεκίνησε εκ νέου, παίχτηκε ποδόσφαιρο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όταν και ο διαιτητής αποφάσισε την οριστική διακοπή του και τη συνέχισή του σήμερα