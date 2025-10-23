Conference League: Ο αγώνας Ριέκα - Σπάρτα Πράγας, που διεκόπη λόγω κακών καιρικών συνθηκών, θα συνεχιστεί - Δείτε βίντεο

Οι κάκιστες καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τον διαιτητή να στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια κι ενώ αρχικά ανακοινώθηκε η οριστική διακοπή της αναμέτρησης, μετά από τις πιέσεις των ομάδων και τη βελτίωση του καιρού, θα έχουμε ξανά σέντρα στις 22:00 με το ματς να αρχίζει από το 13ο λεπτό