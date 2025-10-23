Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Conference League: Ο αγώνας Ριέκα - Σπάρτα Πράγας, που διεκόπη λόγω κακών καιρικών συνθηκών, θα συνεχιστεί - Δείτε βίντεο
Οι κάκιστες καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τον διαιτητή να στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια κι ενώ αρχικά ανακοινώθηκε η οριστική διακοπή της αναμέτρησης, μετά από τις πιέσεις των ομάδων και τη βελτίωση του καιρού, θα έχουμε ξανά σέντρα στις 22:00 με το ματς να αρχίζει από το 13ο λεπτό
Ο αγώνας της Ριέκα με τη Σπάρτα Πράγας διακόπηκε στο 13ο λεπτό λόγω των πολύ άσχημων καιρικών συνθηκών.
Η καταρρακτώδης βροχή των τελευταίων ωρών δημιούργησε πολλές αμφιβολίες και παρόλο που ο Άγγλος διαιτητής Ρόμπερτ Τζόουνς σφύριξε την έναρξη, στο 13ο λεπτό αναγκάστηκε να διακόψει τον αγώνα ενώ το αποτέλεσμα ήταν 0-0.
Στο χορτάρι είχαν διαμορφωθεί λίμνες, η μπάλα κολλούσε στο νερό και μετά από διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των ομάδων, πάρθηκε η απόφαση για τη διακοπή της αναμέτρησης. Εκείνη τη στιγμή φάνταζε αδύνατο να αρχίσει ξανά, ωστόσο οι άνθρωποι του γηπέδου ξεκίνησαν την προσπάθεια για να καθαρίσουν το γήπεδο και λίγο μετά τις 21:00 (ενώ είχε σταματήσει και η βροχή) οι πιέσεις των ομάδων που δεν ήθελαν την οριστική αναβολή του, ανάγκασαν τον διαιτητή να ξαναβγεί στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας εν τέλει το πράσινο φως για την επανέναρξη.
Το ματς θα ξεκινήσει στις 22:00 με την ελπίδα ότι αυτήν τη φορά θα ολοκληρωθεί χωρίς απρ΄΄οοπτα.
The weather at the Rujevica 🌧️🌧️🌧️pic.twitter.com/nZXjRBozsm— Croatian Football (@CroatiaFooty) October 23, 2025
