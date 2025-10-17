Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Αλκαράθ εναντίον Σίνερ: Ο πιο ακριβός τελικός στην ιστορία του τένις - 5 εκατ. ευρώ για το «Six Kings Slam»!
Αλκαράθ εναντίον Σίνερ: Ο πιο ακριβός τελικός στην ιστορία του τένις - 5 εκατ. ευρώ για το «Six Kings Slam»!
Οι δύο κορυφαίοι τενίστες αναμετρώνται ξανά στο Ριάντ για τον τίτλο και το έπαθλο-ρεκόρ
Οι Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ επιστρέφουν στο προσκήνιο, πρωταγωνιστώντας για μία ακόμη φορά στον τελικό του τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam» στο Ριάντ, σε μία αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία για το ιλιγγιώδες χρηματικό έπαθλο.
Ο τελικός αυτός, αν και ανεπίσημος, προσφέρει το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ στο τένις: 5.191.200 ευρώ, ποσό σχεδόν ένα εκατομμύριο υψηλότερο από αυτό που κέρδισε ο Ισπανός κατακτώντας το US Open.
Μια αντιπαλότητα που κυριαρχεί
Η διοργάνωση του «Six Kings Slam» ξεκίνησε πέρυσι και ανέδειξε τη νέα γενιά του τένις, με τον Σίνερ να κατακτά την πρώτη έκδοση, ανατρέποντας τον Αλκαράθ (6-7(5), 6-3 και 6-3). Έκτοτε, η αντιπαλότητα τους έχει αποκτήσει κυρίαρχη θέση, με τους δύο παίκτες να μοιράζονται και τα τέσσερα Grand Slams της φετινής σεζόν (2025).
Φέτος έχουν αναμετρηθεί σε πέντε τελικούς, με τον Ισπανό να έχει την υπεροχή, κερδίζοντας τέσσερις: Ρώμη, Ρολάν Γκαρός, Σινσινάτι και US Open. Μόνο στον τελικό του Wimbledon ξέφυγε η νίκη από τον Αλκαράθ.
Το «Six Kings Slam» λειτουργεί ως μία «όαση» σε μία δύσκολη διαδρομή της σεζόν. Ο τελικός διεξάγεται πριν από τις τελικές «ανηφόρες» του 2025: το Masters 1000 του Παρισιού-Μπερσί, τους ATP Finals και το Final 8 του Κυπέλλου Ντέιβις. Με το Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης να μοιάζει με την απόλυτη επιβεβαίωση, η αναμέτρηση στο Ριάντ έχει συμβολικό, αλλά και οικονομικό, χαρακτήρα.
Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών
Ο Κάρλος Αλκαράθ έφτασε στον τελικό επικρατώντας του Φριτζ στα ημιτελικά, φτάνοντας στον ενδέκατο συνεχόμενο τελικό του (ανεπίσημο), μετά την ήττα του στον δεύτερο γύρο του Μαϊάμι. Ο Ισπανός εμφανίστηκε γεμάτος φιλοδοξίες:
«Αυτή είναι αναμφίβολα η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου, αλλά εξακολουθεί να έρχεται ένας ακόμα καλύτερος Κάρλος», δήλωσε ο Αλκαράθ.
Από την άλλη πλευρά, ο Γιάνικ Σίνερ υπερασπίζεται τον τίτλο του, έχοντας αποκλείσει ξανά τον Νόβακ Τζόκοβιτς (όπως και στους ημιτελικούς του Ρολάν Γκαρός και του Wimbledon). Ο Ιταλός έχει κερδίσει τον Σέρβο στους έξι τελευταίους μεταξύ τους αγώνες και δήλωσε ενθουσιασμένος για τον επερχόμενο τελικό:
«Περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία αυτά τα παιχνίδια και κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο. Είναι υπέροχο για εμάς και θα είναι μια μεγάλη μάχη. Θα προσπαθήσω να δώσω τα πάντα και να είμαι έτοιμος. Είναι μεγάλη τιμή που θα παίξω ξανά εναντίον του Αλκαράθ και ανυπομονώ. Όλοι περιμένουμε μια σπουδαία βραδιά το Σάββατο», δήλωσε ο Σίνερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ο τελικός αυτός, αν και ανεπίσημος, προσφέρει το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ στο τένις: 5.191.200 ευρώ, ποσό σχεδόν ένα εκατομμύριο υψηλότερο από αυτό που κέρδισε ο Ισπανός κατακτώντας το US Open.
Μια αντιπαλότητα που κυριαρχεί
Η διοργάνωση του «Six Kings Slam» ξεκίνησε πέρυσι και ανέδειξε τη νέα γενιά του τένις, με τον Σίνερ να κατακτά την πρώτη έκδοση, ανατρέποντας τον Αλκαράθ (6-7(5), 6-3 και 6-3). Έκτοτε, η αντιπαλότητα τους έχει αποκτήσει κυρίαρχη θέση, με τους δύο παίκτες να μοιράζονται και τα τέσσερα Grand Slams της φετινής σεζόν (2025).
Φέτος έχουν αναμετρηθεί σε πέντε τελικούς, με τον Ισπανό να έχει την υπεροχή, κερδίζοντας τέσσερις: Ρώμη, Ρολάν Γκαρός, Σινσινάτι και US Open. Μόνο στον τελικό του Wimbledon ξέφυγε η νίκη από τον Αλκαράθ.
Το «Six Kings Slam» λειτουργεί ως μία «όαση» σε μία δύσκολη διαδρομή της σεζόν. Ο τελικός διεξάγεται πριν από τις τελικές «ανηφόρες» του 2025: το Masters 1000 του Παρισιού-Μπερσί, τους ATP Finals και το Final 8 του Κυπέλλου Ντέιβις. Με το Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης να μοιάζει με την απόλυτη επιβεβαίωση, η αναμέτρηση στο Ριάντ έχει συμβολικό, αλλά και οικονομικό, χαρακτήρα.
Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών
Ο Κάρλος Αλκαράθ έφτασε στον τελικό επικρατώντας του Φριτζ στα ημιτελικά, φτάνοντας στον ενδέκατο συνεχόμενο τελικό του (ανεπίσημο), μετά την ήττα του στον δεύτερο γύρο του Μαϊάμι. Ο Ισπανός εμφανίστηκε γεμάτος φιλοδοξίες:
«Αυτή είναι αναμφίβολα η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου, αλλά εξακολουθεί να έρχεται ένας ακόμα καλύτερος Κάρλος», δήλωσε ο Αλκαράθ.
Από την άλλη πλευρά, ο Γιάνικ Σίνερ υπερασπίζεται τον τίτλο του, έχοντας αποκλείσει ξανά τον Νόβακ Τζόκοβιτς (όπως και στους ημιτελικούς του Ρολάν Γκαρός και του Wimbledon). Ο Ιταλός έχει κερδίσει τον Σέρβο στους έξι τελευταίους μεταξύ τους αγώνες και δήλωσε ενθουσιασμένος για τον επερχόμενο τελικό:
«Περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία αυτά τα παιχνίδια και κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο. Είναι υπέροχο για εμάς και θα είναι μια μεγάλη μάχη. Θα προσπαθήσω να δώσω τα πάντα και να είμαι έτοιμος. Είναι μεγάλη τιμή που θα παίξω ξανά εναντίον του Αλκαράθ και ανυπομονώ. Όλοι περιμένουμε μια σπουδαία βραδιά το Σάββατο», δήλωσε ο Σίνερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα