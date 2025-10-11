Βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που ο γιος του αδικοχαμένου προπονητή της Μπόκα Τζούνιορς σκοράρει και λυγίζει
Βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που ο γιος του αδικοχαμένου προπονητή της Μπόκα Τζούνιορς σκοράρει και λυγίζει

Ο Ιγνάσιο Ρούσο, επιθετικός της Τίγκρε και γιος του αείμνηστου Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, συγκίνησε όλη την ποδοσφαιρική Αργεντινή όταν σκόραρε και ξέσπασε σε δάκρυα λίγες μέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

Ο 24χρονος επιθετικός άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Τίγκρε με τη Νιούελς Ολντ Μπόις για το πρωτάθλημα Αργεντινής, σε ένα παιχνίδι που έληξε ισόπαλο 1-1.

Αμέσως μετά το γκολ του, ο Ρούσο έδειξε προς τον ουρανό και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, αφιερώνοντας το τέρμα στον πατέρα του, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τετάρτη μετά από πολυετή μάχη με καρκίνο του προστάτη, που του είχε διαγνωστεί το 2017.



Ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο ήταν μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και ήταν προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς μέχρι τον θάνατό του, έχοντας αφήσει πίσω του μια σπουδαία καριέρα γεμάτη επιτυχίες και σεβασμό.


