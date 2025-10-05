ΑΕΚ, ΠΑΟΚ οι κερδισμένοι της αγωνιστικής, πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό - Στην τετράδα ο Λεβαδειακός, ανέβηκε ο ΠΑΟ - Δείτε τα γκολ
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ οι κερδισμένοι της αγωνιστικής, πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό - Στην τετράδα ο Λεβαδειακός, ανέβηκε ο ΠΑΟ - Δείτε τα γκολ
Η ΑΕΚ, που με 10 παίκτες έκανε επική ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, είναι πλέον μόνη στην κορυφή - Ο ΠΑΟΚ νίκησε επίσης με ανατροπή νίκησε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και πέρασε 2ος αφήνοντας τρίτους τους ερυθρόλευκους - Τέταρτος ο εκπληκτικός Λεβαδειακός που διέλυσε 6-0 τον Παναιτωλικό, ενώ ο ΠΑΟ κέρδισε ξανά
Πριν τη δεύτερη διακοπή του πρωταθλήματος δεν είχαμε απλά την πιο παραγωγική αγωνιστική έως τώρα στη Super League 1 (24 γκολ έναντι 23 γκολ την 3η αγωνιστική), αλλά και νέα δεδομένα στην κορυφή, καθώς εκεί βρίσκεται πλέον η ΑΕΚ.
Η Ένωση σ' ένα απίθανο ματς όπου μέχρι το 44' έχανε 2-0, έχοντας κάκιστη εικόνα και στο 48' με το σκορ στο 2-1 έμεινε με 10 παίκτες νίκησε την Κηφισιά με buzzer beater πέναλτι του Μάριν, ενώ ο ΠΑΟΚ για 63' λεπτά ήταν χαμένος απέναντι στον καλό Ολυμπιακό, αλλά τα λάθη της ερυθρόλευκης άμυνας επέτρεψαν στον Δικέφαλο να νικήσει με 2-1.
Ο Παναθηναϊκός μ' ένα γκολ του Τσέριν νίκησε τον Ατρόμητο, αλλά τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε ο εκπληκτικός Λεβαδειακός που σταμάτησε στα 6 γκολ κόντρα στον Παναιτωλικό, κερδίζοντας τρία πέναλτι, δύο αποβολές και χάνοντας ευκαιρίες για σκορ-ρεκόρ.
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1
Ο ΠΑΟΚ έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε αγώνων χωρίς νίκη (σε όλες τις διοργανώσεις) και το έκανε με ανατροπή κόντρα στον Ολυμπιακό που έμεινε στο εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.
Οι ερυθρόλευκοι παρόλο που ξεκίνησαν με μια μόλις αλλαγή συγκριτικά με το ματς με την Άρσεναλ όχι απλά ήταν πιο φρέσκοι αλλά ήταν οι απόλυτα κυρίαρχοι του αγώνα περιορίζοντας τον Δικέφαλο σε παθητικό ρόλο.
Κι αφού ο Ελ Κααμπί έχασε το άχαστο στο 6', στο 22' ο Μαροκινός σέρβιρε έτοιμο γκολ τον Τσικίνιο που εκτέλεσε τον Παβλένκα για το 0-1. Οι ασπρόμαυροι δεν έβρισκαν τρόπο να απειλήσουν και τους τον έδωσε ο Μπιανκόν που έδωσε πάσα στον Ντέλια, αλλά το πλασέ του μπλόκαρε ο Τζολάκης, όπως και αυτό του Καμαρά δύο λεπτά αργότερα. Εκεί ο ΠΑΟΚ πάγωσε λίγο τον ρυθμό και έτσι συνεχιζόταν το β' ημίχρονο χωρίς φάσεις μέχρι το 64' (εξαίρεση η κακή πάσα του Ποντένσε στον Ελ Κααμπί στο 53' όπου χάθηκε η ευκαιρία για το 0-2). Εκεί ο Ορτέγκα γλίστρησε, κι ο Τάισον (με τον Ντεσπόντοφ να είναι έτοιμος να τον αντικαταστήσει) σκόραρε για το 1-1.
Ο Μεντιλίμπαρ παρόλο που το ματς είχε στραβώσει έκανε την πρώτη του αλλαγή στο 71', όμως δύο λεπτά το μαγικό του Κωνσταντέλια που χόρεψε, Μπιανκόν και Κοστίνια πριν τον ανατρέψει ο δεύτερος έφερε το πέναλτι του ΠΑΟΚ που εκτέλεσε εύστοχα ο Ζίβκοβιτς για το 2-1. Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο γήπεδο τον Ταρέμι και στο 82' ο Γιακουμάκης έκανε το 3-1, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν. Από εκείνοι το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός βγήκε όλος μπροστά, ο ΠΑΟΚ θύμισε εικόνα Βίγκο όπου απλά έδιωχνε τη μπάλα, όμως οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν το καθαρό μυαλό για να δημιουργήσουν κάποια φάση (εξαίρεση μια κεφαλιά του Ελ Κααμπί) με τον Γιακουμάκη στο 90'+6' να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι
Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3
Τρομερή ανατροπή για την ΑΕΚ που από την κόλαση του 2-0 στο 29' πήγε στον παράδεισο του 2-3 στο 90'+2' σ' ένα από τα κορυφαία ματς που έχουμε δει στη Super League 1.
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0
Οι πράσινοι πνιγμένοι στο άγχος τους ζορίστηκαν να κάμψουν την αντίσταση του Ατρόμητου, αλλά το 1-0 είναι 100% δίκαιο καθώς ο Ατρόμητος δεν έδειξε τίποτα μεσοεπιθετικά.
Ο Παναθηναϊκός είχε δύο καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, όπου έχασε στο 30' τον Σάντσες, ωστόσο Τσέριν που μπήκε στη θέση του πέτυχε το γκολ στο 48' και αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν απείλησαν κι ο ΠΑΟ έχασε τις όποιες ευκαιρίες δημιούργησε.
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου σκόρπισε και τον Παναιτωλικό που όσο ήταν 11 εναντίον 11 ήταν ανταγωνιστικός, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε τις δικές του ευκαιρίες.
Οι Βοιωτοί προηγήθηκαν στο 14' με το πέναλτι του Πεντρόσο, κι αφού ο Παναιτωλικός έχασε μεγάλες φάσεις στο δίλεπτο 24'-25', όλα κρίθηκαν στο πεντάλεπτο 31'-35'. Στο 31' ο Συμελίδης από κοντά πέτυχε το 2-0, στο 35' ο Άλεξιτς είδε 2η κίτρινη για θέατρο και πριν το ημίχρονο το σκορ είχε φτάσει στο 4-0.
Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να πιέζουν στο Β' ημίχρονο για να βρουν άλλα δύο γκολ με Λαγιούς και Γιούριτς έχοντας συνολικά τρία εύστοχα πέναλτι, ενώ ο Παναιτωλικός τελείωσε το ματς με εννέα παίκτες!
ΟΦΗ-Άρης 3-0
Μπορεί ο ΟΦΗ να ... ξενιτεύτηκε ξανά λόγω των προβλημάτων στο Παγκρήτιο του Ηρακλείου αλλά θα επιστρέψει με το τρίποντο στην Κρήτη.
Η ομάδα του Ράσταβατς επικράτησε 3-0 του Άρη στο ουδέτερο της Τρίπολης και πέτυχε τη 2η νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 18' με τον Σαλσέδο και έγραψε το 2-0 με τον Νέιρα στο 61'.
Ο Άρης δεν μπόρεσε να φτιάξει σημαντικές φάσεις και δέχτηκε και 3ο γκολ στο 30' από τον Αποστολάκη. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του στον καιρό του Χιμένεθ.
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1
Άργησε αλλά έστω και στην 6η αγωνιστική έφτασε στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα ο Πανσερραϊκός. Η ομάδα της Μακεδονίας επικράτησε 2-1 του Αστέρα και ξεκόλλησε από τον... πάτο της βαθμολογίας.
Εκεί όμως έμεινε η ομάδα της Αρκαδίας που έχει μόλις 2 βαθμούς και αγνοεί για 6 αγώνες τη νίκη.
Ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε στο 21' με τον Ντε Μάρκο και ο Γκονζάλες ισοφάρισε σε 1-1 στο 57'. Το γκολ της νίκης για τους Σερραίους πέτυχε στο 88' ο Μάρας.
ΑΕΛ Novibet - Βόλος 2-5
Ο αποτελεσματικός και φορμαρισμένος Βόλος πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλίας αφού κέρδισε 5-2 την ΑΕΛ στη Λάρισα.
Ο Βόλος προηγήθηκε 0-1 με τον Κομπά στο 3', η ΑΕΛ ισοφάρισε με πέναλτι του Ατανάσοφ (22') αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ στο 25' με τον Χουάνπι.
Η Λάρισα ισοφάρισε εκ νέου (2-2) με τον Γκαράτε στο 51' αλλά δέχτηκε τρία αναπάντητα γκολ στη συνέχεια. Από τον Λάμπρου στο 55', από τον Χουάνπι στο 75' και από τον Τζόκα στο 87'.
Αυτή ήταν η 3η νίκη για τον Βόλο ενώ η ΑΕΛ δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της. Αυτό οδήγησε στην έξοδο τον Γιώργο Πετράκη.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (6η)
Σάββατο 4/10
ΟΦΗ-Άρης 3-0
Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΑΕΛ Novibet - Βόλος 2-5
Κυριακή 5/10
Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1
Παναθηναϊκός-Ατρόμητος 1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)
1. ΑΕΚ 16
2. ΠΑΟΚ 14
3. Ολυμπιακός 13
4. Λεβαδειακός 10
5. Άρης 10
6. Βόλος 9
7. Παναθηναϊκός 8
8. Κηφισιά 7
9. ΟΦΗ 6
10. Ατρόμητος 5
11. Πανσερραϊκός 5
12. ΑΕΛ Novibet 4
13. Παναιτωλικός 4
14. Αστέρας Τρίπολης 2
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από 5 αγώνες.
