ΑΕΚ, ΠΑΟΚ οι κερδισμένοι της αγωνιστικής, πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό - Στην τετράδα ο Λεβαδειακός, ανέβηκε ο ΠΑΟ - Δείτε τα γκολ

Μπορεί ο ΟΦΗ να ... ξενιτεύτηκε ξανά λόγω των προβλημάτων στο Παγκρήτιο του Ηρακλείου αλλά θα επιστρέψει με το τρίποντο στην Κρήτη.

Η ομάδα του Ράσταβατς επικράτησε 3-0 του Άρη στο ουδέτερο της Τρίπολης και πέτυχε τη 2η νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 18' με τον Σαλσέδο και έγραψε το 2-0 με τον Νέιρα στο 61'.

Ο Άρης δεν μπόρεσε να φτιάξει σημαντικές φάσεις και δέχτηκε και 3ο γκολ στο 30' από τον Αποστολάκη. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του στον καιρό του Χιμένεθ.

Άργησε αλλά έστω και στην 6η αγωνιστική έφτασε στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα ο Πανσερραϊκός. Η ομάδα της Μακεδονίας επικράτησε 2-1 του Αστέρα και ξεκόλλησε από τον... πάτο της βαθμολογίας.

Εκεί όμως έμεινε η ομάδα της Αρκαδίας που έχει μόλις 2 βαθμούς και αγνοεί για 6 αγώνες τη νίκη.

Ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε στο 21' με τον Ντε Μάρκο και ο Γκονζάλες ισοφάρισε σε 1-1 στο 57'. Το γκολ της νίκης για τους Σερραίους πέτυχε στο 88' ο Μάρας.

Ο αποτελεσματικός και φορμαρισμένος Βόλος πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλίας αφού κέρδισε 5-2 την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Ο Βόλος προηγήθηκε 0-1 με τον Κομπά στο 3', η ΑΕΛ ισοφάρισε με πέναλτι του Ατανάσοφ (22') αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ στο 25' με τον Χουάνπι.

Η Λάρισα ισοφάρισε εκ νέου (2-2) με τον Γκαράτε στο 51' αλλά δέχτηκε τρία αναπάντητα γκολ στη συνέχεια. Από τον Λάμπρου στο 55', από τον Χουάνπι στο 75' και από τον Τζόκα στο 87'.

Αυτή ήταν η 3η νίκη για τον Βόλο ενώ η ΑΕΛ δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της. Αυτό οδήγησε στην έξοδο τον Γιώργο Πετράκη.

ΟΦΗ-Άρης 3-0

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΑΕΛ Novibet - Βόλος 2-5



Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος 1-0

1. ΑΕΚ 16

2. ΠΑΟΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. Λεβαδειακός 10

5. Άρης 10

6. Βόλος 9

8. Κηφισιά 7

9. ΟΦΗ 6

10. Ατρόμητος 5

11. Πανσερραϊκός 5

12. ΑΕΛ Novibet 4

13. Παναιτωλικός 4

14. Αστέρας Τρίπολης 2