Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Χάνει για 2-3 εβδομάδες τον Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα - Δύσκολα θα παίξει με Ολυμπιακό
Χάνει για 2-3 εβδομάδες τον Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα - Δύσκολα θα παίξει με Ολυμπιακό
Στις 21/10 οι Μπλαουγκράνα αντιμετωπίζουν τους Πειραιώτες, ενώ πέντε μέρες μετά θα διεξαχθεί το πρώτο «El Clasico» της σεζόν
Νέο πρόβλημα με τον Λαμίν Γιαμάλ προέκυψε στην Μπαρτσελόνα.
Ο 18χρονος σταρ των «μπλαουγκράνα» αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στον προσαγωγό, μετά το ματς του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν (όπου αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο) και ο Χάνσι Φλικ δεν τον υπολογίζει για την αναμέτρηση της Κυριακής (5/10) με τη Σεβίλη.Μπα
Όπως ενημέρωσε ο καταλανικός σύλλογος, ο Γιαμάλ υπολογίζεται να μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ενσωματωθεί στην εθνική Ισπανίας (όπου νωρίτερα σήμερα είχε κληθεί από τον Λουίς ντε λα Φουέντε) για τα παιχνίδια με Γεωργία και Βουλγαρία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ είναι προς ώρας αμφίβολο αν θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη των υποχρεώσεων της Μπαρτσελόνα.
Οι πρωταθλητές Ισπανίας υποδέχονται στις 18/10 την Τζιρόνα για τη La Liga και τρεις ημέρες αργότερα (21/10) θα φιλοξενήσουν στο «Λουίς Κομπανίς» τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αμέσως μετά (26/10) ακολουθεί το clasico με τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου», κάτι που σημαίνει ότι ο Φλικ θα είναι λογικά πολύ επιφυλακτικός με τον νεαρό άσο, προκειμένου να τον έχει ετοιμοπόλεμο στο μεγάλο ντέρμπι.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Ο 18χρονος σταρ των «μπλαουγκράνα» αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στον προσαγωγό, μετά το ματς του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν (όπου αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο) και ο Χάνσι Φλικ δεν τον υπολογίζει για την αναμέτρηση της Κυριακής (5/10) με τη Σεβίλη.Μπα
Όπως ενημέρωσε ο καταλανικός σύλλογος, ο Γιαμάλ υπολογίζεται να μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2025
Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas. pic.twitter.com/rf5OLCcAgI
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ενσωματωθεί στην εθνική Ισπανίας (όπου νωρίτερα σήμερα είχε κληθεί από τον Λουίς ντε λα Φουέντε) για τα παιχνίδια με Γεωργία και Βουλγαρία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ είναι προς ώρας αμφίβολο αν θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη των υποχρεώσεων της Μπαρτσελόνα.
Οι πρωταθλητές Ισπανίας υποδέχονται στις 18/10 την Τζιρόνα για τη La Liga και τρεις ημέρες αργότερα (21/10) θα φιλοξενήσουν στο «Λουίς Κομπανίς» τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αμέσως μετά (26/10) ακολουθεί το clasico με τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου», κάτι που σημαίνει ότι ο Φλικ θα είναι λογικά πολύ επιφυλακτικός με τον νεαρό άσο, προκειμένου να τον έχει ετοιμοπόλεμο στο μεγάλο ντέρμπι.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα