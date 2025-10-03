Χάνει για 2-3 εβδομάδες τον Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα - Δύσκολα θα παίξει με Ολυμπιακό
Στις 21/10 οι Μπλαουγκράνα αντιμετωπίζουν τους Πειραιώτες, ενώ πέντε μέρες μετά θα διεξαχθεί το πρώτο «El Clasico» της σεζόν

Νέο πρόβλημα με τον Λαμίν Γιαμάλ προέκυψε στην Μπαρτσελόνα.

Ο 18χρονος σταρ των «μπλαουγκράνα» αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στον προσαγωγό, μετά το ματς του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν (όπου αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο) και ο Χάνσι Φλικ δεν τον υπολογίζει για την αναμέτρηση της Κυριακής (5/10) με τη Σεβίλη.Μπα

Όπως ενημέρωσε ο καταλανικός σύλλογος, ο Γιαμάλ υπολογίζεται να μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης.


Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ενσωματωθεί στην εθνική Ισπανίας (όπου νωρίτερα σήμερα είχε κληθεί από τον Λουίς ντε λα Φουέντε) για τα παιχνίδια με Γεωργία και Βουλγαρία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ είναι προς ώρας αμφίβολο αν θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη των υποχρεώσεων της Μπαρτσελόνα.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας υποδέχονται στις 18/10 την Τζιρόνα για τη La Liga και τρεις ημέρες αργότερα (21/10) θα φιλοξενήσουν στο «Λουίς Κομπανίς» τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αμέσως μετά (26/10) ακολουθεί το clasico με τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου», κάτι που σημαίνει ότι ο Φλικ θα είναι λογικά πολύ επιφυλακτικός με τον νεαρό άσο, προκειμένου να τον έχει ετοιμοπόλεμο στο μεγάλο ντέρμπι.

