Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Σανγκάη Masters: Το μεσημέρι του Σαββάτου κόντρα στον Πορτογάλο Μπόρζες ο Τσιτσιπάς
Σανγκάη Masters: Το μεσημέρι του Σαββάτου κόντρα στον Πορτογάλο Μπόρζες ο Τσιτσιπάς
Ο Έλληνας τενίστας πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο του προτελευταίου Masters της σεζόν
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Σανγκάης στην Κίνα, το οποίο ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 12 Οκτωβρίου. Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Πεκίνο, λόγω του τραυματισμού του στη μέση, αλλά θα παίξει στο προτελευταίο Masters της σεζόν.
Ο Τσιτσιπάς (Νο 24 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP) πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο και στο 2ο θα παίξει αύριο το μεσημέρι (14:00) με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες (Νο 51 στον κόσμο).
Ο 27χρονος Ελληνας πρωταθλητής έχει κερδίσει και τα δύο προηγούμενα ραντεβού με τον 28χρονο Πορτογάλο, σε Ρώμη (2023) και Μόντε Κάρλο (2025). Αν νικήσει ο Τσιτσιπάς στον τρίτο γύρο ο πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο Καρέν Χατσάνοφ, ενώ στη φάση των «16» ενδεχομένως να βρει μπροστά του τον Αλεξ Ντε Μινόρ.
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Ο Τσιτσιπάς (Νο 24 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP) πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο και στο 2ο θα παίξει αύριο το μεσημέρι (14:00) με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες (Νο 51 στον κόσμο).
Ο 27χρονος Ελληνας πρωταθλητής έχει κερδίσει και τα δύο προηγούμενα ραντεβού με τον 28χρονο Πορτογάλο, σε Ρώμη (2023) και Μόντε Κάρλο (2025). Αν νικήσει ο Τσιτσιπάς στον τρίτο γύρο ο πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο Καρέν Χατσάνοφ, ενώ στη φάση των «16» ενδεχομένως να βρει μπροστά του τον Αλεξ Ντε Μινόρ.
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα