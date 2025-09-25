Αργύρης Καμπετσής: Από ταλέντο στον Ολυμπιακό στη Ντόρτμουντ και από την πρώτη ομάδα του ΠΑΟ στην Αναγέννηση Καρδίτσας
SPORTS
Αναγέννηση Καρδίτσας Super League 2 Αργύρης Καμπετσής Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Ντόρτμουντ

Ο 26χρονος επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Super League 2

Ποδοσφαιριστής της Αναγέννησης Καρδίτσας είναι πλέον ο Αργύρης Καμπετσής. 

Ο 26χρονος επιθετικός συμφώνησε σε όλα και ανακοινώθηκε από την ομάδα της Super League 2 η οποία έχει υψηλούς στόχους για αυτή την περίοδο. 

Ο Αργύρης Καμπετσής έπαιξε πρώτα στην Ακαδημία της ΑΕΚ αλλά έλαμψε στις ομάδες υποδομών του Ολυμπιακού. Από εκεί βρέθηκε στη Γερμανία και στη β' ομάδα της Ντόρτμουντ και επέστρεψε στην Ελλάδα για να παίξει στον Παναθηναϊκό. 

Με τους πράσινους είχε 67 συμμετοχές (7 γκολ, 2 ασίστ) με την πρώτη ομάδα. 

Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Καρδίτσας 


« Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Αργύρη Καμπετσή.

Ο Καμπετσής είναι γεννηθείς στις 6/5/1999 και αγωνίζεται ως επιθετικός. Έχει μία σημαντική διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στο εξωτερικό, με παρουσίες σε ομάδες του τοπ επίπεδου.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Καρμιώτισσας στην Α’ Εθνική της Κύπρου καθώς επίσης και της Ντιοσγκιόρι στην Ουγγαρία. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Βίλεμ και στη β’ ομάδα της Ντόρτμουντ. Με τους πράσινους μάλιστα πραγματοποίησε τις περισσότερες συμμετοχές μέχρι τώρα στην καριέρα του το διάστημα 2018-2023. Έχει χριστεί διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες και συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί μέχρι την Ελπίδων.

Καλωσορίζουμε τον Αργύρη στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».





1 ΣΧΟΛΙΟ

