Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο Νεϊμάρ «πυροβολεί» τη Χρυσή Μπάλα: «Αστείο ο Ραφίνια να είναι πέμπτος»
Ο Νεϊμάρ «πυροβολεί» τη Χρυσή Μπάλα: «Αστείο ο Ραφίνια να είναι πέμπτος»
Ο Βραζιλιάνος σταρ αμφισβητεί την κατάταξη, θεωρώντας ότι ο Ραφίνια άξιζε υψηλότερη θέση απέναντι σε Ντεμπελέ, Γιαμάλ, Βιτίνια και Σαλάχ
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Νεϊμάρ δεν συμφώνησε καθόλου με την κατάταξη της «Χρυσής Μπάλας», θεωρώντας ότι ο συμπατριώτης του Ραφίνια, που κατετάγη πέμπτος, άξιζε καλύτερη μοίρα με βάση την ολοκληρωμένη σεζόν του με την Μπαρτσελόνα.
«Ο Ραφίνια πέμπτος; Είναι πραγματικά ανοησία», έγραψε ο 33χρονος επιθετικός στο Instagram, σχολιάζοντας ανάρτηση του προφίλ Ofuiclear που παρουσίαζε το Top 10 του βραβείου που απονεμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/9) το Παρίσι. Η «Χρυσή Μπάλα» κατέληξε στον Γάλλο Ουσμάν Ντεμπελέ, της Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία ο Νεϊμάρ αγωνίστηκε από το 2017 έως το 2023.
Ο Ραφίνια, με εντυπωσιακά στατιστικά στην Μπαρτσελόνα (34 γκολ και 25 ασίστ σε 57 ματς τη σεζόν 2024-25), ξεπεράστηκε επίσης απ’ τον Ισπανό συμπαίκτη του, Λαμίν Γιαμάλ, που τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Ντεμπελέ, τον Πορτογάλο Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), που συμπλήρωσε το βάθρο, και τον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), ο οποίος κατετάγη τέταρτος.
Πέρσι, στη Βραζιλία είχαν ακουστεί πολλές φωνές που επέκριναν την απονομή της Χρυσής Μπάλας στον Ισπανό Ρόδρι κι όχι στον Βινίσιους Ζούνιορ (2ος), μεγάλου πρωταγωνιστή στην κατάκτηση του Champions League από τη Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 2023/24.
Ο Κακά, που κατέκτησε το τρόπαιο το 2007, παραμένει ο τελευταίος Βραζιλιάνος που κατέκτησε το κορυφαίο ατομικό βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Ο Νεϊμάρ, που αγωνίζεται σήμερα στη Σάντος, την ομάδα όπου ανδρώθηκε, κατέγραψε τις δύο καλύτερες θέσεις του στη «Χρυσή Μπάλα» το 2015 και το 2017, τερματίζοντας και τις δύο φορές τρίτος πίσω από το δίδυμο Μέσι-Ρονάλντο.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
«Ο Ραφίνια πέμπτος; Είναι πραγματικά ανοησία», έγραψε ο 33χρονος επιθετικός στο Instagram, σχολιάζοντας ανάρτηση του προφίλ Ofuiclear που παρουσίαζε το Top 10 του βραβείου που απονεμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/9) το Παρίσι. Η «Χρυσή Μπάλα» κατέληξε στον Γάλλο Ουσμάν Ντεμπελέ, της Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία ο Νεϊμάρ αγωνίστηκε από το 2017 έως το 2023.
Ο Ραφίνια, με εντυπωσιακά στατιστικά στην Μπαρτσελόνα (34 γκολ και 25 ασίστ σε 57 ματς τη σεζόν 2024-25), ξεπεράστηκε επίσης απ’ τον Ισπανό συμπαίκτη του, Λαμίν Γιαμάλ, που τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Ντεμπελέ, τον Πορτογάλο Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), που συμπλήρωσε το βάθρο, και τον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), ο οποίος κατετάγη τέταρτος.
Πέρσι, στη Βραζιλία είχαν ακουστεί πολλές φωνές που επέκριναν την απονομή της Χρυσής Μπάλας στον Ισπανό Ρόδρι κι όχι στον Βινίσιους Ζούνιορ (2ος), μεγάλου πρωταγωνιστή στην κατάκτηση του Champions League από τη Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 2023/24.
Ο Κακά, που κατέκτησε το τρόπαιο το 2007, παραμένει ο τελευταίος Βραζιλιάνος που κατέκτησε το κορυφαίο ατομικό βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Ο Νεϊμάρ, που αγωνίζεται σήμερα στη Σάντος, την ομάδα όπου ανδρώθηκε, κατέγραψε τις δύο καλύτερες θέσεις του στη «Χρυσή Μπάλα» το 2015 και το 2017, τερματίζοντας και τις δύο φορές τρίτος πίσω από το δίδυμο Μέσι-Ρονάλντο.
🚨 Neymar on IG: "Raphinha at 5! What an absolute JOKE" 😂 pic.twitter.com/d0OkM3MCzM— BarçaTimes (@BarcaTimes) September 23, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα