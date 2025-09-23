Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Άντερσον: Ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ και πατέρας εννέα παιδιών κινδυνεύει ξανά με φυλάκιση λόγω μη καταβολής διατροφής
Ο Βραζιλιάνος μέσος οφείλει 165.000 ευρώ και αν δεν πληρώσει άμεσα, τότε θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 30 ημερών - Ο Άντερσον και πριν από ένα χρόνο είχε αντιμετωπίσει ανάλογο κίνδυνο
Κάποτε ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με τη μεταγραφή του από την Πόρτο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έρχεται ως φυσιολογική εξέλιξη της πορείας του.
Ο Άντερσον κατέκτησε με τους «κόκκινους διαβόλους» πρωτάθλημα και Champions League, ωστόσο ποτέ δεν έφτασε στο επίπεδο που όλοι θα περίμεναν με τον Βραζιλιάνο μέσο να έχει ένα μικρό πέρασμα από την Φιορεντίνα και την Ιντερνατιονάλ της πατρίδας του πριν ανακοινώσει το 2019 και σε ηλικία 31 ετών την απόσυρση του από την ενεργό δράση.
Η αλήθεια είναι ότι χάθηκε από το προσκήνιο και η... επανεμφάνιση του ήταν και πάλι για τους λάθος λόγους. Ο Άντερσον το 2015 είχε γίνει γνωστό ότι ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών από δύο διαφορετικές γυναίκες, αλλά όπως αποκάλυψε ο ίδιος πέρσι στα χρόνια που μεσολάβησαν απέκτησε άλλα πέντε, φτάνοντας συνολικά στα εννέα.
Η αποκάλυψη του είχε έρθει λίγο μετά την είδηση ότι μία από τις μητέρες των παιδιών είχε καταθέσει μήνυση καθώς δεν είχε καταβάλλει επί μήνες το ποσό της διατροφής με την οφειλή να φτάνει στις 60.000 ευρώ.
Έναν χρόνο αργότερα, ο 37χρονος πλέον παλαίμαχος άσος, «ξέχασε» και πάλι να τακτοποιήσει την πληρωμή των υποχρεώσεων που αναλάβει προς τα παιδιά του και μετά από καταγγελία (δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είναι όλες οι μητέρες των παιδιών του ή κάποια εξ αυτών) αντιμετωπίζει ξανά τον κίνδυνο φυλάκισης.
Η υπόθεση οδηγήθηκε στα αρμόδια δικαστήρια στις αρχές Σεπτεμβρίου κι αφού δόθηκε ένα εύλογο χρονικό περιθώριο στον Άντερσον να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του το δικαστήριο διέταξε την άμεση καταβολή του ποσού των 165.00 ευρώ ειδάλλως θα οδηγηθεί στις φυλακές του Πόρτο Αλέγκρε!
Μάλιστα στην απόφαση αναφέρεται ότι αν δεν υπάρχει διαθέσει κελί στο τοπικό σωφρονιστικό κατάστημα, ο Άντερσον θα βρίσκεται για τις επόμενες 30 ημέρες υπό τον αυστηρό έλεγχο των αρχών καθώς θα μπορεί την ημέρα να προσφέρει κοινωνική εργασία, αλλά το βράδυ θα επιστρέφει στο αστυνομικό τμήμα!
Ο δικηγόρος του ποδοσφαιριστή επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αποφεύγοντας όμως να προσθέσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και κυρίως να αποκαλύψει το αν ο πελάτης του μπορεί ή έχει τη διάθεση έστω και την τελευταία στιγμή να πληρώσει. Να σημειώσουμε ότι ο Άντερσον είχε μπελάδες με τη δικαιοσύνη και πριν από μια πενταετία όταν κατηγορήθηκε για ξέπλυμα περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων.
