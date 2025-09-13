ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο στα Σπάτα - Βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Ζοάο Μάριο

ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο στα Σπάτα - Βίντεο

Ο έμπειρος Πορτογάλος χαφ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης της ΑΕΚ, με την ομάδα να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στο επίσημο κανάλι της

ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο στα Σπάτα - Βίντεο
Την πρώτη του προπόνηση ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Ζοάο Μάριο. Το πιο «φρέσκο» και ένα από τα σπουδαιότερα μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης, που πήρε το «10» και δήλωσε ενθουσιασμένος με τη μετακίνησή του στον «Δικέφαλο», φάνηκε αρκετά ορεξάτος.

Στην πρώτη του παρουσία στα Σπάτα το απόγευμα της Παρασκευής (12/9), ο 32χρονος μέσος ήταν αρκετά κεφάτος και με τους νέους του συμπαίκτες, όπως φαίνεται από τα πλάνα που ανέβασε η ομάδα στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.

Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο στα Σπάτα! | AEK F.C.


