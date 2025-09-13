Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο στα Σπάτα - Βίντεο
ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο στα Σπάτα - Βίντεο
Ο έμπειρος Πορτογάλος χαφ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης της ΑΕΚ, με την ομάδα να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στο επίσημο κανάλι της
Την πρώτη του προπόνηση ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Ζοάο Μάριο. Το πιο «φρέσκο» και ένα από τα σπουδαιότερα μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης, που πήρε το «10» και δήλωσε ενθουσιασμένος με τη μετακίνησή του στον «Δικέφαλο», φάνηκε αρκετά ορεξάτος.
Στην πρώτη του παρουσία στα Σπάτα το απόγευμα της Παρασκευής (12/9), ο 32χρονος μέσος ήταν αρκετά κεφάτος και με τους νέους του συμπαίκτες, όπως φαίνεται από τα πλάνα που ανέβασε η ομάδα στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.
Ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Στην πρώτη του παρουσία στα Σπάτα το απόγευμα της Παρασκευής (12/9), ο 32χρονος μέσος ήταν αρκετά κεφάτος και με τους νέους του συμπαίκτες, όπως φαίνεται από τα πλάνα που ανέβασε η ομάδα στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.
Ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα