Ρωσικά drones βομβάρδισαν το σπίτι του Ουκρανού μέσου της Μπενφίκα, Γκεόργκι Σουντάκοφ

Ο διεθνής άσος πόσταρε τις φωτογραφίες από την κατεστραμμένη οικεία του, στην οποία την ώρα της επίθεσης βρισκόταν η έγκυος σύζυγος του, η κόρη του και η μητέρα του

Μία ακόμη νύχτα τρόμου βίωσαν οι κάτοικοι του Κιέβου καθώς ρωσικά drones βομβάρδισαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας χωρίς να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους στόχους.

Κι αυτό αποδείχθηκε από το γεγονός ότι μεταξύ άλλων χτύπησαν και ένα συγκρότημα κατοικιών, στην περιοχή Σβιατόσινσκι, στο οποίο έχει το διαμέρισμα του και ο Ουκρανός μέσος της Μπενφίκα Γκεόργκι Σουντάκοφ (αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Σαχτάρ).

Ο Σουντάκοφ, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Ουκρανίας, έζησε στιγμές αγωνίας καθώς η σύζυγος του Λίζα (που διανύει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της) ήταν στο σπίτι μαζί με την κόρη τους Μιλάνκα και τη μητέρα του, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς τους.

«Ε, ορκς, επίθεση στο σπίτι μας... Θα πείτε ότι έχω στρατιωτικό εξοπλισμό αποθηκευμένο μέσα στο σπίτι μου.», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram,  ενώ λίγο αργότερα ανέβασε τις ίδιες εικόνες στο Instagram αναφέροντας:

«Έτσι φαίνεται το σπίτι μου μετά τη σημερινή νύχτα. Η σύζυγος με το παιδί και τη μητέρα μου ήταν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι. Τα... απάνθρωπα όντα από τη γειτονική χώρα θα γράψουν ότι στο σπίτι μου αποθηκεύεται στρατιωτικός εξοπλισμός.».



