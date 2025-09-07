Ρωσικά drones βομβάρδισαν το σπίτι του Ουκρανού μέσου της Μπενφίκα, Γκεόργκι Σουντάκοφ

Ο διεθνής άσος πόσταρε τις φωτογραφίες από την κατεστραμμένη οικεία του, στην οποία την ώρα της επίθεσης βρισκόταν η έγκυος σύζυγος του, η κόρη του και η μητέρα του