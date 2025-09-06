Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ιδανική πρεμιέρα με λάμψη Ρονάλντο για την Πορτογαλία, συνέχισε το απόλυτο η Αγγλία - Δείτε τα γκολ

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε... τρελά κέφια, η Πορτογαλία ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 συντρίβοντας την Αρμενία με 5-0 - Απόλυτη η Αγγλία, έκανε το 4/4 μετά το 2-0 επί της Ανδόρας