Μια συγκλονιστική στιγμή στην ιστορία του μποξ: Πυγμάχος επέστρεψε το χρυσό μετάλλιο στον αντίπαλό του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988 - Βίντεο
Τρεις δεκαετίες μετά την πιο αμφιλεγόμενη μάχη στην ιστορία της Ολυμπιακής πυγμαχίας, ο Νοτιοκορεάτης Παρκ Σιν-χουν που είχε κερδίσει τον τελικό επιστρέφει το μετάλλιο στον Αμερικανό θρύλο Ρόι Τζόουνς Τζούνιορ
Μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές αδικίες των Ολυμπιακών Αγώνων φαίνεται πως βρήκε, έστω και καθυστερημένα, μια μορφή δικαίωσης. Ο θρύλος της πυγμαχίας, Ρόι Τζόουνς Τζούνιορ, παρέλαβε από τον αντίπαλό του Παρκ Σιν-χουν το χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Σεούλ το 1988 – εκεί όπου η απόφαση των κριτών είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.
Στον τελικό της κατηγορίας light-middleweight, ο Τζόουνς κυριάρχησε μέσα στο ρινγκ, όμως η απόφαση των κριτών (3-2) έδωσε το χρυσό στον Νοτιοκορεάτη. Η επιλογή θεωρήθηκε από πολλούς σκανδαλώδης, ενώ ακόμα και ο ίδιος ο Park είχε εκφράσει τότε τη διαφωνία του με το αποτέλεσμα.
Περισσότερο από τριάντα χρόνια μετά, σε ένα βίντεο που ανέβασε ο Τζόουνς στο YouTube, καταγράφεται η συγκινητική στιγμή: ο Παρκ, μαζί με τον γιο του, επισκέπτονται το ράντσο του Αμερικανού στην Φλόριντα και του παραδίδουν το μετάλλιο, λέγοντάς του: «Ανήκει σε εσένα». Ο Τζόουνς, εμφανώς φορτισμένος, δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβαινε: «Wow, that is crazy», ήταν τα πρώτα του λόγια.
Παρά την αδικία, ο Αμερικανός είχε τιμηθεί τότε με το βραβείο Val Barker, ως ο κορυφαίος πυγμάχος των Ολυμπιακών Αγώνων. Η καριέρα του εξελίχθηκε θριαμβευτικά, κατακτώντας παγκόσμιους τίτλους σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες και θεωρούμενος μέχρι σήμερα ως ένας από τους καλύτερους pound-for-pound πυγμάχους όλων των εποχών.
Από την άλλη, ο Παρκ Σιν-χουν συνέχισε την πορεία του ως δάσκαλος και προπονητής πυγμαχίας, κουβαλώντας πάντα το βάρος εκείνης της αμφιλεγόμενης νίκης. Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Δεν ήθελα να σηκωθεί το χέρι μου, αλλά σηκώθηκε… και η ζωή μου έγινε θολή από εκείνη τη μέρα».
