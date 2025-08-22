bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Απατεώνες δημιούργησαν φιλανθρωπικό ίδρυμα με το όνομα του Ντιόγκο Ζότα και έβγαλαν 50.000 λίρες
Οργή υπάρχει στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή αλλά και στο εσωτερικό της ομάδας της Λίβερπουλ για την ασέβεια προς το πρόσωπο του αδικοχαμένου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή
Στις 3 Ιουλίου του 2025 έφυγε από τη ζωή ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, μαζί με τον αδελφό του Αντρέ, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην επαρχεία Αμόρα της Ισπανίας.
Ένας μήνας και λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε και η οικογένεια και η ομάδα του άτυχου Ντιόγκο δεν έχει συνέλθει. Κι όμως κάποιοι εκμεταλλευτήκαν το όνομά του για να βγάλουν χρήματα.
Για την ακρίβεια δημιουργήθηκε μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο που ονομάστηκε «Diogojotafoundation» την οποία παρουσίαζαν ως επίσημο φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε η οικογένεια του αδικοχαμένου Πορτογάλου.
Οι απατεώνες υποστήριζαν ότι έπαιρναν λεφτά για φιλανθρωπικούς σκοπούς και έκαναν δωρεές, χωρίς ωστόσο να έχουν ουδεμία σχέση με την οικογένεια Ζότα ή την ομάδα της Λίβερπουλ.
Σε διάρκεια ενός περίπου μήνα κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 50.000 λίρες, ενώ όταν αποκαλύφθηκε η απάτη, οι δράστες εξαφάνισαν κάθε ίχνος της ιστοσελίδας και οι ίδιοι χάθηκαν, με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να τους ψάχνει.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στις τάξεις της Λίβερπουλ αλλά και της οικογένειας του Ζότα, που βλέπουν το όνομα του αγαπημένου τους ανθρώπου να χρησιμοποιείται με τόσο ανήθικο τρόπο.
Diogo Jota Foundation Website Disappears after raking in £50,000— James Goddard (@JamesPGoddard90) August 22, 2025
You just know some Indian or Nigerian is behind this vile scam! pic.twitter.com/NpXaZlhpZY
