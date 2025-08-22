Απατεώνες δημιούργησαν φιλανθρωπικό ίδρυμα με το όνομα του Ντιόγκο Ζότα και έβγαλαν 50.000 λίρες

Οργή υπάρχει στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή αλλά και στο εσωτερικό της ομάδας της Λίβερπουλ για την ασέβεια προς το πρόσωπο του αδικοχαμένου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή