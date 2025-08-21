Η ημέρα και οι ώρες των ευρωπαϊκών ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Η ημέρα και οι ώρες των ευρωπαϊκών ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Στις 28 Αυγούστου στην Ελλάδα η ρεβάνς για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, στην Τουρκία για τον Παναθηναϊκό
Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στους πρώτους αγώνες των playoffs του Europa και του Conference League και όλα θα κριθούν στις ρεβάνς που θα διεξαχθούν στις 28 Αυγούστου.
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη πρώτη του φετινή νίκη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, επικρατώντας με ανατροπή της Σαμσουνσπόρ, 2-1, με γκολ των Κυριακόπουλου και Πάλμερ-Μπράουν.
Οι πράσινοι θα αγωνιστούν την Πέμπτη (28/8), στις 20:00, στη Σαμψούντα με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa Lerague.
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στην Κροατία και έφυγε με ήττα (1-0) από τη Ριέκα. Στη ρεβάνς (28/8, 20:30) στη Θεσσαλονίκη, ο «Δικέφαλος» θα προσπαθήσει για την ανατροπή στην Τούμπα και την πρόκριση στη League Phase.
Η ΑΕΚ πήρε θετικό αποτέλεσμα στις Βρυξέλλες, ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Άντερλεχτ και άφησε όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς. Την Πέμπτη (28/8, 21:00) υποδέχεται τους Βέλγους στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλει νίκη για να εισέλθει στη League Phase του Conference League.
